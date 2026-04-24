Компактная и недорогая зарядная станция: эксперт испытал новую DJI Power 1000 Mini (фото)

Компания DJI недавно выпустила зарядную станцию Power 1000 Mini, которая идеально подходит для зарядки ноутбуков, телефонов и других небольших гаджетов.

DJI Power 1000 Mini является самой компактной зарядной станцией в линейке DJI. Первыми впечатлениями от Power 1000 Mini поделился эксперт портала T3 Мэтт Коллат, который тестировал устройство в течение нескольких месяцев.

Дизайн и качество сборки

Одним из основных преимуществ DJI Power 1000 Mini являются компактные габариты. Зарядная станция весит примерно 11,5 кг, имеет размеры 314 x 212 x 216 мм и оснащена ручкой. Благодаря этому ее удобно переносить по квартире и брать с собой в путешествия.

Порты DJI Power 1000 Mini

На передней панели есть два порта выхода переменного тока с отдельной кнопкой включения/выключения, порт USB-C (100 Вт), выдвижной кабель USB-C (также 100 Вт), два порта USB-A (12 Вт), один порт SDC (вход/выход постоянного тока) и входной порт переменного тока. Порт SDC — это собственный порт DJI, который позволяет быстрее заряжаться таким устройствам, как дроны.

Эксперт отметил, что столкнулся с небольшой проблемой при выдвижении USB-C-кабеля. Чтобы вытащить его, автору пришлось приложить немалые усилия, а пружинный механизм тоже оказался не самым плавным.

Подсветка DJI Power 1000 Mini

Внизу передней панели можно заметить встроенную светодиодную ленту. Интенсивность света можно менять, долго нажимая кнопку освещения или в приложении DJI Home. Кроме того, станция имеет функцию аварийного мигающего света.

Производительность

Приложение DJI Home

Power 1000 Mini имеет емкость 1008 Вт-ч и работает на литий-железо-фосфатных аккумуляторах. DJI обещает более 80% емкости после 4000 циклов зарядки.

Зарядная станция предлагает номинальную мощность от 800 Вт и пиковую до 1000 Вт, поэтому она не способна одновременно питать такие устройства, как чайник и пылесос. По словам эксперта, это не разочаровало его, ведь Power 1000 Mini никогда не позиционировалась как модель для мощной бытовой техники.

Недорогая зарядная станция на все случаи жизни: какой моделью довольны украинцы (фото)

Устройство также имеет режим ИБП с заявленным временем переключения 0,01 секунды, что позволяет подключать чувствительную электронику, такую как ноутбуки. Как отмечает Коллат, в этом конкретном случае ИБП важнее высокой выходной мощности.

Эксперт также отметил чрезвычайно тихую работу Power 1000 Mini, даже при питании двух ноутбуков одновременно. Саму станцию можно заряжать через USB, но это гораздо медленнее, чем зарядка от сети переменного тока. Тесты подтвердили, что от розетки устройство может зарядиться от 0% до 80% менее чем за час и полностью зарядиться примерно за 70 минут.

Выводы

В общем Коллат советует зарядную станцию DJI Power 1000 Mini для ежедневного зараджання ноутбуков, телефонов, камер и дронов. Она имеет достаточно мощности, чтобы питать небольшую технику целый рабочий день и даже дольше.

Хотя невысокая мощность несколько ограничивает универсальность станции, компактные размеры и небольшой вес делают ее отличным вариантом для путешествий, а также для тех, кто работает удаленно, часто меняя локацию.

Цена DJI Power 1000 Mini в Украине — 34 999 грн.

Напомним, портативная зарядная станция Bluetti AC200L достаточно мощная, чтобы взять на себя роль резервного источника питания во время отключений света.

Фокус также сообщал, что тестировщик техники испытал зарядную станцию Bluetti Apex 300, используя для подзарядки исключительно солнечную энергию.