Компактна та недорога зарядна станція: експерт випробував нову DJI Power 1000 Mini (фото)

Компанія DJI нещодавно випустила зарядну станцію Power 1000 Mini, яка ідеально підходить для заряджання ноутбуків, телефонів та інших невеликих гаджетів.

DJI Power 1000 Mini є найкомпактнішою зарядною станцією в лінійці DJI. Першими враженнями від Power 1000 Mini поділився експерт порталу T3 Метт Коллат, який тестував пристрій впродовж кількох місяців.

Дизайн та якість збірки

Однією з основних переваг DJI Power 1000 Mini є компактні габарити. Зарядна станція важить приблизно 11,5 кг, має розміри 314 x 212 x 216 мм та оснащена ручкою. Завдяки цьому її зручно переносити по квартирі та брати з собою в подорожі.

Порти DJI Power 1000 Mini

На передній панелі є два порти виходу змінного струму з окремою кнопкою ввімкнення/вимкнення, порт USB-C (100 Вт), висувний кабель USB-C (також 100 Вт), два порти USB-A (12 Вт), один порт SDC (вхід/вихід постійного струму) та вхідний порт змінного струму. Порт SDC — це власний порт DJI, який дозволяє швидше заряджатися таким пристроям, як дрони.

Експерт зауважив, що стикнувся з невеликою проблемою під час висування USB-C-кабелю. Щоб витягнути його, автору довелось докласти чималих зусиль, а пружинний механізм теж виявися не найплавнішим.

Підсвітка DJI Power 1000 Mini

Внизу передньої панелі можна помітити вбудовану світлодіодну стрічку. Інтенсивність світла можна змінювати, довго натискаючи кнопку освітлення або в застосунку DJI Home. Окрім того, станція має функцію аварійного миготливого світла.

Продуктивність

Застосунок DJI Home

Power 1000 Mini має ємність 1008 Вт·год та працює на літій-залізо-фосфатних акумуляторах. DJI обіцяє понад 80% ємності після 4000 циклів заряджання.

Зарядна станція пропонує номінальну потужність від 800 Вт та пікову до 1000 Вт, тож вона не здатна одночасно живити такі пристрої, як чайник та пилосос. За словами експерта, це не розчарувало його, адже Power 1000 Mini ніколи не позиціонувалась як модель для потужної побутової техніки.

Пристрій також має режим ДБЖ із заявленим часом перемикання 0,01 секунди, що дозволяє підключати чутливу електроніку, таку як ноутбуки. Як зазначає Коллат, в цьому конкретному випадку ДБЖ важливіший за високу вихідну потужність.

Експерт також відзначив надзвичайно тиху роботу Power 1000 Mini, навіть під час живлення двох ноутбуків одночасно. Саму станцію можна заряджати через USB, але це набагато повільніше, ніж заряджання від мережі змінного струму. Тести підтвердили, що від розетки пристрій може зарядитися від 0% до 80% менш ніж за годину та повністю зарядитися приблизно за 70 хвилин.

Висновки

Загалом Коллат радить зарядну станцію DJI Power 1000 Mini для щоденного зараджання ноутбуків, телефонів, камер та дронів. Вона має достатньо потужності, щоб живити невелику техніку цілий робочий день і навіть довше.

Хоча невисока потужність дещо обмежує універсальність станції, компактні розміри та невелика вага роблять її чудовим варіантом для подорожей, а також для тих, хто працює віддалено, часто змінюючи локацію.

Ціна DJI Power 1000 Mini в Україні — 34 999 грн.

