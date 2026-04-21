Недорога зарядна станція на всі випадки життя: якою моделлю задоволені українці (фото)

Портативна зарядна станція Bluetti Elite 30 V2 стала популярним рішенням для резервного живлення в Україні. Пристрій вирізняється довговічним акумулятором, компактними габаритами та функцією ДБЖ.

Технічні параметри

Номінальна потужність приладу становить 600 Вт. Функція Power Lifting дає змогу короткочасно витримувати стрибки напруги до 1500 Вт. Усередині встановлена літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) ємністю 288 Вт-год. Ресурс акумулятора перевищує 3000 циклів заряду-розряду. Фірмова технологія UltraCell знижує внутрішнє енергоспоживання апарата до 4,5 Вт у режимі очікування.

На передній панелі розташовані розетка на 230 В, два порти USB-C (на 100 Вт і 140 Вт із протоколом PD 3.1), два роз'єми USB-A по 15 Вт, автомобільний прикурювач і пара виходів DC5521. Станція працює як ДБЖ із часом перемикання на батарею приблизно 10 мілісекунд і пропускною здатністю байпаса до 980 Вт. Рівень шуму під легким навантаженням не перевищує 30 дБ. Пристрій важить 4,3 кг.

Враження експертів

Зарубіжні оглядачі називають станцію надійним універсальним інструментом для поїздок і позаштатних ситуацій. Пристрій чудово підходить для швидкої підзарядки дрібної техніки, роботи з електроінструментами на виїзді або накачування надувних матраців у кемпінгу. Експерти високо оцінили міцну вбудовану ручку і розташування всіх портів на одній стороні. Комплектація включає кабелі для зарядки від автомобільної мережі та сонячних панелей.

Серед недоліків журналісти виділяють скромну ємність акумулятора і відсутність вбудованого ліхтарика. Фахівці також вказують на неочевидну логіку управління. Після натискання головної кнопки живлення необхідно додатково активувати клавіші AC або DC для подачі струму на розетки і порти.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: Bluetti

Досвід українських користувачів

Покупці найчастіше вибирають цю модель для організації віддаленої роботи. Енергії вистачає для багатогодинного живлення ноутбука, зовнішнього монітора і роутера. Власники відзначають дуже швидку зарядку від мережі за одну годину і зручний інтерфейс мобільного додатка. Він підключається по Wi-Fi або Bluetooth для налаштування режимів роботи. У вимкненому стані саморозряд батареї відсутній.

Деякі користувачі успішно живлять від станції 43-дюймові телевізори та сучасні моделі холодильників. Апарат добре справляється з насосами систем опалення. На першій швидкості циркуляційний насос працює від батареї понад 7 годин. Власники хвалять електроніку за вміння адаптуватися до нестабільних мереж. Однак при падінні вхідної напруги нижче 180 В станція припиняє зарядку і видає системну помилку. До головних мінусів користувачі відносять малу ємність акумулятора і неможливість підключення енергоємної техніки на кшталт фенів і електрочайників — тут уже потрібні станції іншого класу.

Ціна Bluetti Elite 30 V2 в Україні: 12 999 грн.

