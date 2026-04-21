Недорогая зарядная станция на все случаи жизни: какой моделью довольны украинцы (фото)

Портативная зарядная станция Bluetti Elite 30 V2 стала популярным решением для резервного питания в Украине. Устройство отличается долговечным аккумулятором, компактными габаритами и функцией ИБП.

Технические параметры

Номинальная мощность прибора составляет 600 Вт. Функция Power Lifting позволяет кратковременно выдерживать скачки напряжения до 1500 Вт. Внутри установлена литий-железо-фосфатная батарея (LiFePO4) емкостью 288 Вт·ч. Ресурс аккумулятора превышает 3000 циклов заряда-разряда. Фирменная технология UltraCell снижает внутреннее энергопотребление аппарата до 4,5 Вт в режиме ожидания.

На передней панели расположены розетка на 230 В, два порта USB-C (на 100 Вт и 140 Вт с протоколом PD 3.1), два разъема USB-A по 15 Вт, автомобильный прикуриватель и пара выходов DC5521. Станция работает как ИБП со временем переключения на батарею около 10 миллисекунд и пропускной способностью байпаса до 980 Вт. Уровень шума под легкой нагрузкой не превышает 30 дБ. Устройство весит 4,3 кг.

Впечатления экспертов

Зарубежные обозреватели называют станцию надежным универсальным инструментом для поездок и нештатных ситуаций. Устройство отлично подходит для быстрой подзарядки мелкой техники, работы с электроинструментами на выезде или накачивания надувных матрасов в кемпинге. Эксперты высоко оценили прочную встроенную ручку и расположение всех портов на одной стороне. Комплектация включает кабели для зарядки от автомобильной сети и солнечных панелей.

Среди недостатков журналисты выделяют скромную емкость аккумулятора и отсутствие встроенного фонарика. Специалисты также указывают на неочевидную логику управления. После нажатия главной кнопки питания необходимо дополнительно активировать клавиши AC или DC для подачи тока на розетки и порты.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: Bluetti

Опыт украинских пользователей

Покупатели чаще всего выбирают эту модель для организации удаленной работы. Энергии хватает для многочасового питания ноутбука, внешнего монитора и роутера. Владельцы отмечают очень быструю зарядку от сети за один час и удобный интерфейс мобильного приложения. Оно подключается по Wi-Fi или Bluetooth для настройки режимов работы. В выключенном состоянии саморазряд батареи отсутствует.

Некоторые пользователи успешно питают от станции 43-дюймовые телевизоры и современные модели холодильников. Аппарат хорошо справляется с насосами систем отопления. На первой скорости циркуляционный насос работает от батареи более 7 часов. Владельцы хвалят электронику за умение адаптироваться к нестабильным сетям. Однако при падении входного напряжения ниже 180 В станция прекращает зарядку и выдает системную ошибку. К главным минусам пользователи относят малую емкость аккумулятора и невозможность подключения энергоемкой техники вроде фенов и электрочайников — здесь уже нужны станции другого класса.

Цена Bluetti Elite 30 V2 в Украине: 12 999 грн.

