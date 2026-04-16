Обеспечит энергией целый дом: эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Apex 300 (фото)

Зарядная станция Bluetti Apex 300 способна служить надежным источником питания для небольшого дома, используя для подзарядки исключительно солнечную энергию.

Тестировщик техники Адриан Кингсли-Хьюз испытал Bluetti Apex 300, подключенную к солнечным панелям, для питания своего домика в Великобритании. Результатами тестирования он поделился в статье для ZDNET.

Мощность Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 может работать с двумя напряжениями 120/240 В. Ее номинальная мощность составляет 3840 Вт, а пиковая — 7680 Вт. По словам эксперта, зарядная станция совместима практически со всеми домашними приборами, что делает ее идеальной не только для домов на колесах, но и для домашнего использования.

Дисплей Bluetti Apex 300 Фото: zdnet.com

Благодаря своим характеристикам Bluetti Apex 300 без проблем может питать такие приборы высокого потребления, как чайники, обогреватели, фены для волос, кондиционеры и даже некоторые электроинструменты. При этом она позволяет заряжать несколько ноутбуков и телефонов одновременно.

"В течение последних нескольких месяцев я тщательно тестировал Bluetti Apex 300, проводя обычный набор тестов нагрузки и производительности, а затем подвергал его реальным испытаниям, и я поражен тем, насколько хорошее это устройство", — подчеркнул Кингсли-Хьюз.

Емкость Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 работает на литий-железо-фосфатных аккумуляторных элементах, которые могут накапливать 2764,8 Вт-ч энергии. Этого хватит примерно 10% ежедневных потребностей среднестатистической семьи.

Станцию также можно расширить дополнительными аккумуляторами B300K или B500K, увеличив емкость до колоссальных 33 кВт-ч. Аккумуляторы Bluetti Apex 300 рассчитаны на более 6000 циклов перезарядки и обещают 17 лет службы.

Порты Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 может заряжаться от различных источников, включая розетку переменного тока, автомобиль и солнечные панели. Другие варианты включают бензиновый генератор или даже комбинацию этих источников.

"Мой план — использовать солнечную энергию. Да, я живу в Великобритании, которая не известна безграничным солнцем. Но даже в облачный день современные солнечные панели прекрасно собирают то, что природа предлагает бесплатно", — рассказал автор.

Два солнечных входа на Apex 300 Фото: zdnet.com

Что касается выходных портов, зарядная станция предлагает 4 розетки переменного тока по 230 В (до 16 А каждый, суммарная мощность 3840 Вт) и специальный порт P050A 230 В (до 50 А).

Стоит учитывать, что Bluetti Apex 300 не имеет встроенных USB, автомобильных выходов 12 В/10 А или порта Anderson. Те, кому нужны эти низковольтные порты, могут добавить их с помощью дополнительного концентратора D1, который имеет два порта USB-C мощностью 100 Вт, два порта USB-A мощностью 15 Вт, автомобильную розетку 12 В и порт DC5521.

Удобство Bluetti Apex 300

Кингсли-Хьюз предупреждает, что зарядная станция достаточно массивная и тяжелая. Ее размеры составляют 52,0 × 32,4 × 35,8 см, а вес — примерно 38,2 кг. Устройство оснащено ручками, позволяющими двум людям (или одному сильному человеку) перемещать его.

Bluetti Apex 300 также является достаточно прочной. Производитель утверждает, что эта модель прошла испытания на соответствие военным стандартам MIL-STD-810G, а значит создана для длительной службы и долговечности в течение многих лет.

"Она фантастическая... но огромная!" — подчеркнул автор обзора.

Адриан Кингсли-Хьюз держит Bluetti Apex 300 Фото: zdnet.com

Другие функции Bluetti Apex 300

По словам эксперта, Bluetti Apex 300 имеет довольно неплохое мобильное приложение, но оно больше подходит для использования дома, чем для кемпинга. Если устройство будет находиться в зоне действия сети Wi-Fi, оно будет предлагать гораздо больше настроек.

Кингсли-Хьюз отметил, что эта зарядная станция не имеет встроенного светодиодного освещения. По его мнению, это не является существенным недостатком, ведь к системе можно подключить собственное освещение.

В завершение автор также посоветовал обновить прошивку на устройстве, прежде чем делать что-то, кроме подключения его к сети. Он отметил, что в противном случае зарядная станция может работать не совсем корректно.

Цена Bluetti Bluetti AC240 в Украине — от 41 990 до 69 999 грн.

Напомним, Bluetti Apex 300 также можно объединить с двумя или тремя аналогичными устройствами с 18 дополнительными аккумуляторами, получив общую емкость 58 кВт-ч.

