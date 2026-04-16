Забезпечить енергією цілий будинок: експерт випробував зарядну станцію Bluetti Apex 300 (фото)

Зарядна станція Bluetti Apex 300 здатна служити надійним джерелом живлення для невеликого будинку, використовуючи для підзарядки виключно сонячну енергію.

Тестувальник техніки Адріан Кінгслі-Хьюз випробував Bluetti Apex 300, підключену до сонячних панелей, для живлення свого будиночку у Великій Британії. Результатами тестування він поділився у статті для ZDNET.

Потужність Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 може працювати з двома напругами 120/240 В. ЇЇ номінальна потужність становить 3840 Вт, а пікова — 7680 Вт. За словами експерта, зарядна станція сумісна практично з усіма домашніми приладами, що робить її ідеальною не лише для будинків на колесах, але й для домашнього використання.

Дисплей Bluetti Apex 300 Фото: zdnet.com

Завдяки своїм характеристикам Bluetti Apex 300 без проблем може живити такі прилади високого споживання, як чайники, обігрівачі, фени для волосся, кондиціонери і навіть деякі електроінструменти. Водночас вона дозволяє заряджати кілька ноутбуків і телефонів одночасно.

"Протягом останніх кількох місяців я ретельно тестував Bluetti Apex 300, проводячи звичайний набір тестів навантаження та продуктивності, а потім піддавав його реальним випробуванням, і я вражений тим, наскільки хороший цей пристрій", — наголосив Кінгслі-Хьюз.

Ємність Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 працює на літій-залізо-фосфатних акумуляторних елементах, які можуть накопичувати 2764,8 Вт·год енергії. Цього вистачить приблизно 10% щоденних потреб середньостатистичної родини.

Станцію також можна розширити додатковими акумуляторами B300K або B500K, збільшивши ємність до колосальних 33 кВт·год. Акумулятори Bluetti Apex 300 розраховані на понад 6000 циклів перезарядки та обіцяють 17 років служби.

Порти Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 може заряджатися від різних джерел, включно з розеткою змінного струму, автомобілем та сонячними панелями. Інші варіанти включають бензиновий генератор або навіть комбінацію цих джерел.

"Мій план — використовувати сонячну енергію. Так, я живу у Великій Британії, яка не відома безмежним сонцем. Але навіть у хмарний день сучасні сонячні панелі чудово збирають те, що природа пропонує безкоштовно", — розповів автор.

Два сонячні входи на Apex 300 Фото: zdnet.com

Що стосується вихідних портів, зарядна станція пропонує 4 розетки змінного струму по 230 В (до 16 А кожен, сумарна потужність 3840 Вт) та спеціальний порт P050A 230 В (до 50 А).

Варто враховувати, що Bluetti Apex 300 не має вбудованих USB, автомобільних виходів 12 В/10 А або порту Anderson. Ті, кому потрібні ці низьковольтні порти, можуть додати їх за допомогою додаткового концентратора D1, який має два порти USB-C потужністю 100 Вт, два порти USB-A потужністю 15 Вт, автомобільну розетку 12 В та порт DC5521.

Зручність Bluetti Apex 300

Кінгслі-Хьюз попереджає, що зарядна станція досить масивна та тяжка. Її розміри становлять 52,0 × 32,4 × 35,8 см, а вага — приблизно 38,2 кг. Пристрій оснащений ручками, що дозволяють двом людям (або одній сильній людині) переміщувати його.

Bluetti Apex 300 також є досить міцною. Виробник стверджує, що ця модель пройшла випробування на відповідність військовим стандартам MIL-STD-810G, а отже створена для тривалої служби та довговічності протягом багатьох років.

"Вона фантастична… але величезна!" — наголосив автор огляду.

Адріан Кінгслі-Хьюз тримає Bluetti Apex 300 Фото: zdnet.com

Інші функції Bluetti Apex 300

За словами експерта, Bluetti Apex 300 має досить непоганий мобільний застосунок, але він більше підходить для використання в будинку, ніж для кемпінгу. Якщо пристрій буде знаходитися в зоні дії мережі Wi-Fi, він пропонуватиме набагато більше налаштувань.

Кінгслі-Хьюз зауважив, що ця зарядна станція не має вбудованого світлодіодного освітлення. На його думку, це не є суттєвим недоліком, адже до системи можна підключити власне освітлення.

На завершення автор також порадив оновити прошивку на пристрої, перш ніж робити щось, окрім підключення його до мережі. Він зазначив, що в іншому випадку зарядна станція може працювати не зовсім коректно.

Ціна Bluetti Bluetti AC240 в Україні — від 41 990 до 69 999 грн.

Нагадаємо, Bluetti Apex 300 також можна об’єднати з двома або трьома аналогічними пристроями з 18 додатковими акумуляторами, отримавши загальну ємність 58 кВт·год.

