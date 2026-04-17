Запитает всю необходимую технику: эксперт посоветовал мощную зарядную станцию для дома (фото)

Портативная зарядная станция Bluetti AC200L достаточно мощная, чтобы взять на себя роль резервного источника питания во время отключений света.

Bluetti AC200L позиционируется как универсальная зарядная станция для дома, походов, путешествий в автофургоне и даже рабочих площадок. О преимуществах этой модели рассказал эксперт портала TechRadar Уэйн Уильямс.

Мощность

Bluetti AC200L

Bluetti AC200L обеспечивает выходную мощность 2400 Вт с возможностью увеличения мощности до 3600 Вт. Этого достаточно, чтобы обеспечить работу таких устройств, как холодильник, микроволновая печь, кофеварка или полноценный домашний офис во время отключения электроэнергии.

С входной мощностью переменного тока до 2400 Вт станция может зарядиться от 0 до 80% всего за 45 минут. При подключении к солнечной батарее мощностью до 1200 Вт можно рассчитывать на полную зарядку примерно за 1,7-2,2 часа при благоприятных погодных условиях.

Емкость

Дисплей Bluetti AC200L

Bluetti AC200L оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 2048 Вт-ч. С помощью совместимых аккумуляторных блоков зарядную станцию можно расширить до 8192 Вт-ч. Это значительное преимущество во время длительных отключений света.

Аккумулятор рассчитан на более 3000 циклов разрядки/разрядки. Кроме того, он оснащен резервным источником бесперебойного питания (ИБП) со временем переключения 10 мс или меньше, что обеспечивает бесперебойное питание чувствительного оборудования.

Порты

Порты Bluetti AC200L

Зарядная станция Bluetti AC200L предлагает целых 13 выходных портов. Благодаря этому, она является идеальным вариантом для тех, кому нужно заряжать много разных устройств одновременно.

Bluetti AC200L предлагает четыре розетки переменного тока мощностью 2400 Вт, USB-разъемы, порт для питания от сети на 100 Вт, автомобильную розетку и розетку для автофургона на 30 А. Также есть порт постоянного тока 48 В/8 А.

Цена Bluetti AC200L в Украине — от 48 550 до 79 900 грн.

