Заживить всю необхідну техніку: експерт порадив потужну зарядну станцію для дому (фото)

Портативна зарядна станція Bluetti AC200L достатньо потужна, щоб взяти на себе роль резервного джерела живлення під час відключень світла.

Bluetti AC200L позиціонується як універсальна зарядна станція для дому, походів, подорожей у автофургоні та навіть робочих майданчиків. Про переваги цієї моделі розповів експерт порталу TechRadar Вейн Вільямс.

Потужність

Bluetti AC200L забезпечує вихідну потужність 2400 Вт з можливістю збільшення потужності до 3600 Вт. Цього достатньо, щоб забезпечити роботу таких пристроїв, як холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка або повноцінний домашній офіс під час відключення електроенергії.

Зі вхідною потужністю змінного струму до 2400 Вт станція може зарядитися від 0 до 80% лише за 45 хвилин. При підключення до сонячної батареї потужністю до 1200 Вт можна розраховувати на повну зарядку приблизно за 1,7-2,2 години за сприятливих погодних умов.

Ємність

Bluetti AC200L оснащена акумулятором LiFePO4 ємністю 2048 Вт·год. За допомогою сумісних акумуляторних блоків зарядну станцію можна розширити до 8192 Вт·год. Це значна перевага під час тривалих відключень світла.

Акумулятор розрахований на понад 3000 циклів розрядки/розрядки. Окрім того, він оснащений резервним джерелом безперебійного живлення (ДБЖ) з часом перемикання 10 мс або менше, що забезпечує безперебійне живлення чутливого обладнання.

Порти

Зарядна станція Bluetti AC200L пропонує цілих 13 вихідних портів. Завдяки цьому, вона є ідеальним варіантом для тих, кому потрібно заряджати багато різних пристроїв одночасно.

Bluetti AC200L пропонує чотири розетки змінного струму потужністю 2400 Вт, USB-роз'єми, порт для живлення від мережі на 100 Вт, автомобільну розетку та розетку для автофургона на 30 А. Також є порт постійного струму 48 В/8 А.

Ціна Bluetti AC200L в Україні — від 48 550 до 79 900 грн.

