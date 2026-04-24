Питает большой дом до недели: зарядная станция EcoFlow DPUX поразила во время тестов (фото)

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro Ultra X (DPUX) способна длительное время служить резервным источником электроэнергии во время отключений света.

Обозревательница техники Мария Диас испытала EcoFlow Delta Pro Ultra X в сочетании с интеллектуальной панелью управления питанием EcoFlow Smart Home Panel 3 (SHP 3) для питания своего дома площадью около 280 квадратных метров. Результатами тестирования эксперт поделилась в статье для ZDNET.

Как EcoFlow DPUX показала себя во время выключений света

По словам Диас, в регионе, где она проживает каждый год случаются отключения электроэнергии в межсезонье. В этом году EcoFlow Delta Pro Ultra X решила эту проблему, обеспечив питание всего дома, будто электросеть никогда и не выходила из строя.

EcoFlow DPUX предлагает масштабируемую выходную мощность от 12 кВт до 36 кВт, а также емкость от 12 кВт до 180 кВт ч. Этого достаточно, чтобы одновременно запускать всю электронику дома, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Одна из лучших недорогих зарядных станций: какую модель Bluetti рекомендуют в Украине (фото)

На полной мощности система Delta Pro Ultra X и Smart Home Panel 3 могут обеспечить работу дома в обычном режиме почти неделю. Через приложение можно настроить линии с высоким и низким приоритетом, чтобы последние автоматически выключались, когда заряд батареи падает ниже установленного процента. Питание дома также можно регулировать вручную.

"Например, я выключаю спальни днем и снова включаю ночью, когда дети пользуются своими звуковыми приборами, ночниками и вентиляторами", — пояснила эксперт.

Диас отметила, что ее поразила скорость переключения этой системы, по сравнению с другими. В момент, когда отключалось центральное энергоснабжение, она не замечала даже малейшего мерцания.

В чем особенность EcoFlow SHP 3

Если предыдущая панель управления EcoFlow SHP 2 служила частичным резервным и критическим щитом нагрузки, то EcoFlow SHP 3 представляет собой полноценный шлюз для мониторинга энергии и управления резервным питанием дома.

EcoFlow SHP 3 поддерживает до 200 А, что позволяет ему обрабатывать большие нагрузки. Сочетание SHP 3 и зарядной станции DPUX позволяет питать такие крупногабаритные устройства, как кондиционеры и электрические духовки.

Выводы

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro Ultra X получила награду "Выбор редакции ZDNET". По сравнению с конкурентами, которые требуют сложного процесса установки, DPUX является модульной и относительно быстрой в настройке, даже если добавить панель Smart Home Panel 3.

Стоит учитывать, что версия X обычно предлагается для рынка США с возможностью подключения к панели Smart Home Panel. В Украине модель преимущественно представлена как базовая DELTA Pro Ultra с европейскими розетками.

Цена базовой EcoFlow Delta Pro Ultra в Украине — 243 999 грн.

Напомним, DJI недавно выпустила зарядную станцию Power 1000 Mini для зарядки ноутбуков, телефонов и других небольших гаджетов.

Фокус также сообщал, что Bluetti AC200L достаточно мощная, чтобы взять на себя роль резервного источника питания во время отключений света.