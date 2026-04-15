Одна из лучших недорогих зарядных станций: какую модель Bluetti рекомендуют в Украине (фото)

Новая портативная электростанция Bluetti Premium 30 V2 — это компактное и доступное решение для обеспечения базовой энергонезависимости. Рассказываем, для каких сценариев устройство подходит лучше всего.

Модель имеет литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор, функцию ИБП и быструю зарядку. Фокус собрал главные характеристики зарядной станции и проанализировал отзывы покупателей.

Спецификации Bluetti Premium 30 V2

Станция ориентирована на базовые потребности: питание роутеров и освещения, зарядку ноутбуков и смартфонов, а также поддержку маломощных бытовых приборов вроде телевизоров. Номинальная мощность составляет 600 Вт, однако благодаря функции Power Lifting устройство способно кратковременно выдерживать нагрузку до 1500 Вт. Емкости аккумулятора в 320 Вт·ч достаточно для поддержания работы ноутбука и роутера на протяжении нескольких часов.

Відео дня

Зарядная станция может работать как ИБП: при отключении электроэнергии приборы автоматически переключаются на питание от батареи за 10 миллисекунд. Режим байпаса позволяет питать подключенные гаджеты и заряжать станцию одновременно, в обход аккумулятора (до 980 Вт), тем самым экономя его ресурс. Сама батарея LiFePO4 рассчитана на 3000+ циклов заряда/разряда, что обеспечивает срок службы около 10 лет. От обычной розетки станция заряжается всего за 1 час.

Ключевые параметры Bluetti Premium 30 V2:

Емкость батареи: 320 Вт·ч.

Номинальная/пиковая мощность: 600 Вт / 1500 Вт.

1 х AC розетка (230 В).

2 х USB-C (140 Вт и 100 Вт).

2 х USB-A (до 15 Вт).

2 х порт DC5521 и 1 х выход для прикуривателя.

Вес: 4,3 кг (оснащена ручкой для переноски).

Bluetti Premium 30 V2 Фото: Bluetti

Отзывы покупателей

Покупатели делятся в основном позитивным опытом эксплуатации на маркетплейсе Rozetka. Большинство хвалят аппарат за компактность, быструю зарядку и удобное управление через фирменное мобильное приложение по Wi-Fi. Один из пользователей зафиксировал работу роутера, терминала ONU, ТВ-приставки и свитча с общим потреблением 7–8 Вт на протяжении 15 часов до остатка заряда в 15%. Однако спустя полтора месяца этот показатель упал до 9,5 часов при полном разряде, что указывает на возможную деградацию элементов питания.

Станцию применяют для поддержания работы отопительных систем. При потреблении котла на уровне 60–120 Вт заряда хватает примерно на 3 часа. Циркуляционный насос на второй скорости с потреблением 60 Вт работает до 4 часов. Связка из насоса отопления, модема и роутера с общим потреблением до 50 Вт функционирует до 5 часов. Владельцы отмечают проблему с запуском некоторых котлов: система выдает ошибку до тех пор, пока не будет обустроено заземление.

При подключении освещения на всю квартиру, роутера и ноутбуков батарея разряжается за три-четыре часа. При питании маломощных приборов (до 20 Вт) станция может автоматически отключаться через несколько часов. Эта особенность связана с экорежимом, который можно отключить приложении.

Среди других нюансов выделяют зависимость скорости зарядки от напряжения в сети. При падении напряжения до 180 В процесс восполнения энергии занимает больше заявленного часа.

Комплектная инструкция поставляется на английском и итальянском языках, но приложение для управления полностью локализовано. Владельцы предостерегают от попыток запитывать от устройства микроволновые печи или бойлеры, хотя одному из покупателей удалось успешно запустить новые модели холодильника и стиральной машины.

Цена Bluetti Premium 30 V2 в Украине: 11 999 грн.

