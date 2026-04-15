Одна з найкращих недорогих зарядних станцій: яку модель Bluetti рекомендують в Україні (фото)

Нова портативна електростанція Bluetti Premium 30 V2 — це компактне і доступне рішення для забезпечення базової енергонезалежності. Розповідаємо, для яких сценаріїв пристрій підходить найкраще.

Модель має літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор, функцію ДБЖ і швидку зарядку. Фокус зібрав головні характеристики зарядної станції та проаналізував відгуки покупців.

Специфікації Bluetti Premium 30 V2

Станція орієнтована на базові потреби: живлення роутерів та освітлення, заряджання ноутбуків і смартфонів, а також підтримку малопотужних побутових приладів на кшталт телевізорів. Номінальна потужність становить 600 Вт, однак завдяки функції Power Lifting пристрій здатен короткочасно витримувати навантаження до 1500 Вт. Ємності акумулятора в 320 Вт-год достатньо для підтримання роботи ноутбука і роутера протягом декількох годин.

Зарядна станція може працювати як ДБЖ: у разі відключення електроенергії прилади автоматично перемикаються на живлення від батареї за 10 мілісекунд. Режим байпаса дає змогу живити під'єднані ґаджети і заряджати станцію одночасно, в обхід акумулятора (до 980 Вт), у такий спосіб заощаджуючи його ресурс. Сама батарея LiFePO4 розрахована на 3000+ циклів заряду/розряду, що забезпечує термін служби близько 10 років. Від звичайної розетки станція заряджається всього за 1 годину.

Ключові параметри Bluetti Premium 30 V2:

Ємність батареї: 320 Вт-год.

Номінальна/пікова потужність: 600 Вт / 1500 Вт.

1 х AC розетка (230 В).

2 х USB-C (140 Вт і 100 Вт).

2 х USB-A (до 15 Вт).

2 х порт DC5521 і 1 х вихід для прикурювача.

Вага: 4,3 кг (оснащена ручкою для перенесення).

Bluetti Premium 30 V2 Фото: Bluetti

Відгуки покупців

Покупці діляться здебільшого позитивним досвідом експлуатації на маркетплейсі Rozetka. Більшість хвалять апарат за компактність, швидке заряджання і зручне управління через фірмовий мобільний застосунок через Wi-Fi. Один із користувачів зафіксував роботу роутера, терміналу ONU, ТВ-приставки і світча із загальним споживанням 7-8 Вт протягом 15 годин до залишку заряду в 15%. Однак за півтора місяця цей показник впав до 9,5 годин за повного розряду, що вказує на можливу деградацію елементів живлення.

Станцію застосовують для підтримки роботи опалювальних систем. При споживанні котла на рівні 60-120 Вт заряду вистачає приблизно на 3 години. Циркуляційний насос на другій швидкості зі споживанням 60 Вт працює до 4 годин. Зв'язка з насоса опалення, модему і роутера із загальним споживанням до 50 Вт функціонує до 5 годин. Власники відзначають проблему із запуском деяких котлів: система видає помилку доти, доки не буде облаштовано заземлення.

При підключенні освітлення на всю квартиру, роутера і ноутбуків батарея розряджається за три-чотири години. При живленні малопотужних приладів (до 20 Вт) станція може автоматично відключатися через кілька годин. Ця особливість пов'язана з екорежимом, який можна вимкнути в застосунку.

Серед інших нюансів виділяють залежність швидкості зарядки від напруги в мережі. При падінні напруги до 180 В процес заповнення енергії займає більше заявленої години.

Комплектна інструкція поставляється англійською та італійською мовами, але додаток для управління повністю локалізовано. Власники застерігають від спроб живити від пристрою мікрохвильові печі або бойлери, хоча одному з покупців вдалося успішно запустити нові моделі холодильника і пральної машини.

Ціна Bluetti Premium 30 V2 в Україні: 11 999 грн.

