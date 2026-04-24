Живить великий будинок до тижня: зарядна станція EcoFlow DPUX вразила під час тестів (фото)

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro Ultra X (DPUX) здатна тривалий час слугувати резервним джерелом електроенергії під час відключень світла.

Оглядачка техніки Марія Діас випробувала EcoFlow Delta Pro Ultra X у поєднанні з інтелектуальною панеллю керування живленням EcoFlow Smart Home Panel 3 (SHP 3) для живлення свого будинку площею близько 280 квадратних метрів. Результатами тестування експертка поділилася у статті для ZDNET.

Як EcoFlow DPUX показала себе під час виключень світла

За словами Діас, в регіоні, де вона проживає щороку трапляються відключення електроенергії у міжсезоння. Цього року EcoFlow Delta Pro Ultra X вирішила цю проблему, забезпечивши живлення всього будинку, ніби електромережа ніколи й не виходила з ладу.

EcoFlow Delta Pro Ultra X Фото: zdnet.com

EcoFlow DPUX пропонує масштабовану вихідну потужність від 12 кВт до 36 кВт, а також ємність від 12 кВт до 180 кВт год. Цього достатньо, щоб одночасно запускати всю електроніку вдома, включаючи системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

На повній потужності система Delta Pro Ultra X та Smart Home Panel 3 можуть забезпечити роботу будинку у звичайному режимі майже тиждень. Через застосуноку можна налаштувати лінії з високим та низьким пріоритетом, щоб останні автоматично вимикались, коли заряд батареї падає нижче встановленого відсотка. Живлення будинку також можна регулювати вручну.

"Наприклад, я вимикаю спальні вдень і знову вмикаю вночі, коли діти користуються своїми звуковими приладами, нічниками та вентиляторами", — пояснила експертка.

Застосунок EcoFlow Фото: zdnet.com

Діас наголосила, що її вразила швидкість перемикання цієї системи, порівняно з іншими. В момент, коли відключалось центральне енергопостачання, вона не помічала навіть найменшого мерехтіння.

В чому особливість EcoFlow SHP 3

EcoFlow SHP 3 Фото: zdnet.com

Якщо попередня панель керування EcoFlow SHP 2 служила частковим резервним та критичним щитом навантаження, то EcoFlow SHP 3 являє собою повноцінний шлюз для моніторингу енергії та керування резервним живленням будинку.

EcoFlow SHP 3 підтримує до 200 А, що дозволяє йому обробляти великі навантаження. Поєднання SHP 3 та зарядної станції DPUX дозволяє живити такі великогабаритні пристрої, як кондиціонери та електричні духовки.

Висновки

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro Ultra X отримала нагороду "Вибір редакції ZDNET". Порівняно з конкурентами, які потребують складного процесу встановлення, DPUX є модульною та відносно швидкою у налаштуванні, навіть якщо додати панель Smart Home Panel 3.

Варто враховувати, що версія X зазвичай пропонується для ринку США з можливістю підключення до панелі Smart Home Panel. В Україні модель переважно представлена як базова DELTA Pro Ultra з європейськими розетками.

Ціна базової EcoFlow Delta Pro Ultra в Україні — 243 999 грн.

