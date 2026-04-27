Недорогая, но мощная зарядная станция EcoFlow: эксперт посоветовал модель до 15 000 грн (фото)

Зарядная станция EcoFlow River 3 Plus идеально подходит для резервного питания небольших бытовых приборов, использования в качестве ИБП для домашнего офиса и коротких поездок на природу.

EcoFlow River 3 Plus предлагает примерно вдвое большую мощность, чем большинство зарядных станций такого же компактного размера. Возможности этого устройства испытал эксперт портала Popular Mechanics Дэвид Дрицас.

Характеристики EcoFlow River 3 Plus

При весе около 4,5 кг EcoFlow River 3 Plus выдает мощность 600 Вт. Для сравнения, типичные зарядные станции такого размера обещают не более 300 Вт. Чтобы обеспечить высокую эффективность в меньшем корпусе, EcoFlow использует полупроводниковую технологию X-GaN в инверторе и схемах зарядки.

EcoFlow River 3 Plus

Кроме номинальной мощности 600 Вт, станция поддерживает пиковую мощность до 1200 Вт для приборов, которые потребляют много энергии, таких как обогреватели, холодильники или электроинструменты. Также есть режим повышения мощности, который позволяет устройствам непрерывно потреблять до 1200 Вт, но следует быть осторожным, поскольку такая функция может повредить чувствительное оборудование.

Емкость литий-железофосфатного (LiFePO4) аккумулятора составляет лишь 286 ватт-часов, однако ее можно увеличить ее до 572 ватт-часов или 858 ватт-часов с помощью дополнительных блоков. По словам эксперта, при одновременном питании нескольких устройств с низким потреблением энергии можно рассчитывать максимум на 8-12 часов работы.

River 3 Plus имеет два порта USB-A, один порт USB-C мощностью 100 Вт, 12-вольтовый автомобильный порт и три розетки переменного тока на 120 В.

Тесты EcoFlow River 3 Plus в реальной жизни

Эксперт испытал River 3 Plus на полную мощность, питая различные типы устройств и небольшую бытовую технику, такую как монитор, ноутбук, вентилятор настенного типа и даже холодильник. Он также заряжал телефон с помощью USB-портов и имитировал отключение электроэнергии, чтобы проверить ее возможности как источника бесперебойного питания (ИБП).

Дрицас рассказал, что в течение целого рабочего дня питал от River 3 Plus ноутбук, монитор и маломощный вентилятор, а также один раз полностью зарядил телефон. В конце дня у зарядной станции все еще оставалось немного заряда.

В другой день эксперту удалось обеспечить питанием холодильник в течение 3 часов 45 минут. Режим ИБП со временем переключения 10 миллисекунд также работал безупречно. По словам автора, он даже не заметил никаких перебоев в подаче питания в подключенных к станции устройствах.

Как быстро EcoFlow River 3 Plus заряжается

River 3 Plus можно заряжать от сети переменного тока до 650 Вт, от солнечной энергии до 220 Вт или от постоянного тока от 12-вольтовой розетки вашего автомобиля. В ходе тестирования станция зарядилась от 0 до 100 процентов чуть менее чем за 50 минут.

Дрицас также поделился опытом зарядки River 3 Plus от солнечной панели Anker мощностью 200 Вт. Как оказалось, при благоприятной погоде устройство можно легко зарядить от солнечной энергии примерно за два часа.

Итоги

EcoFlow River 3 Plus прекрасно подойдет тем, кто ищет небольшую и почти бесшумную зарядную станцию с ИБП для домашнего офиса, которая также может питать время от времени телевизор или небольшую бытовую технику. Ее также можно брать с собой в небольшую поездку на природу.

При этом стоит учитывать, что River 3 Plus не предназначена для длительного питания, особенно если речь идет о домашней технике вроде холодильника.

Цена EcoFlow River 3 Plus в Украине — 14 999 грн.

