Недорога, але потужна зарядна станція EcoFlow: експерт порадив модель до 15 000 грн (фото)

Зарядна станція EcoFlow River 3 Plus ідеально підходить для резервного живлення невеликих побутових приладів, використання в якості ДБЖ для домашнього офісу та коротких поїздок на природу.

EcoFlow River 3 Plus пропонує приблизно удвічі більшу потужність, ніж більшість зарядних станцій такого ж компактного розміру. Можливості цього пристрою випробував експерт порталу Popular Mechanics Девід Дріцас.

Характеристики EcoFlow River 3 Plus

При вазі близько 4,5 кг EcoFlow River 3 Plus видає потужність 600 Вт. Для порівняння, типові зарядні станції такого розміру обіцяють не більше 300 Вт. Щоб забезпечити високу ефективність в меншому корпусі, EcoFlow використовує напівпровідникову технологію X-GaN в інверторі та схемах зарядки.

EcoFlow River 3 Plus Фото: popularmechanics.com

Окрім номінальної потужності 600 Вт, станція підтримує пікову потужність до 1200 Вт для приладів, які споживають багато енергії, як от обігрівачі, холодильники чи електроінструменти. Також є режим підвищення потужності, який дозволяє пристроям безперервно споживати до 1200 Вт, але слід бути обережним, оскільки така функція може пошкодити чутливе обладнання.

Відео дня

Ємність літій-залізофосфатного (LiFePO4) акумулятора становить лише 286 ват-годин, однак її можна збільшити її до 572 ват-годин або 858 ват-годин за допомогою додаткових блоків. За словами експерта, при одночасному живленні кількох пристроїв з низьким споживанням енергії можна розраховувати максимум на 8-12 годин роботи.

River 3 Plus має два порти USB-A, один порт USB-C потужністю 100 Вт, 12-вольтовий автомобільний порт і три розетки змінного струму на 120 В.

Тести EcoFlow River 3 Plus у реальному житті

Експерт випробував River 3 Plus на повну потужність, живлячи різні типи пристроїв та невелику побутову техніку, таку як монітор, ноутбук, вентилятор настінного типу та навіть холодильник. Він також заряджав телефон за допомогою USB-портів та імітував відключення електроенергії, щоб перевірити її можливості як джерела безперебійного живлення (ДБЖ).

Важливо

Живить великий будинок до тижня: зарядна станція EcoFlow DPUX вразила під час тестів (фото)

Дріцас розповів, що протягом цілого робочого дня живив від River 3 Plus ноутбук, монітор і малопотужний вентилятор, а також один раз повністю зарядив телефон. В кінці дня у зарядної станції все ще залишалося трохи заряду.

В інший день експерту вдалося забезпечити живленням холодильник протягом 3 годин 45 хвилин. Режим ДБЖ з часом перемикання 10 мілісекунд також працював бездоганно. За словами автора, він навіть не помітив жодних перебоїв у подачі живлення в підключених до станції пристроях.

Як швидко EcoFlow River 3 Plus заряджається

River 3 Plus можна заряджати від мережі змінного струму до 650 Вт, від сонячної енергії до 220 Вт або від постійного струму від 12-вольтової розетки вашого автомобіля. В ході тестування станція зарядилася від 0 до 100 відсотків трохи менше ніж за 50 хвилин.

Дріцас також поділився досвідом заряджання River 3 Plus від сонячної панелі Anker потужністю 200 Вт. Як виявилось, за сприятливої погоди пристрій можна легко зарядити від сонячної енергії приблизно за дві години.

Підсумки

EcoFlow River 3 Plus чудово підійде тим, хто шукає невелику та майже безшумну зарядну станцію з ДБЖ для домашнього офісу, яка також може живити час від часу телевізор або невелику побутову техніку. Її також можна брати з собою у невелику поїздку на природу.

Водночас варто враховувати, що River 3 Plus не призначена для тривалого живлення, особливо якщо йдеться про домашню техніку на кшталт холодильника.

Ціна EcoFlow River 3 Plus в Україні — 14 999 грн.

Нагадаємо, DJI нещодавно випустила компактну зарядну станцію Power 1000 Mini для заряджання ноутбуків, телефонів та інших невеликих гаджетів.

Фокус також повідомляв, що зарядна станція Bluetti Apex 300 може слугувати резервним джерелом живлення для невеликого будинку.