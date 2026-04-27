Одна з найкращих зарядних станцій для дому: на що здатна DJI Power 2000 (фото)

Зарядна станція DJI Power 2000 пропонує пристойну потужність, безліч портів та низький рівень шуму, що робить її ідеальним варіантом для віддаленої роботи під час відключень світла.

DJI Power 2000 є однією з найбільш популярних зарядних станцій серед творців контенту. Про переваги даної моделі розповіли експерти порталу Mashable.

Модель Power 2000 — це найбільша з трьох портативних зарядних станцій, які сьогодні пропонує DJI. Вона оснащена довговічним літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 2048 Вт·год та забезпечує номінальну вихідну потужність 3000 Вт. Пікова потужність зарядної станції може сягати 6000 Вт.

DJI Power 2000 Фото: DJI

DJI Power 2000 отримала набір стандартних портів змінного струму, USB-C та USB-A, а також два порти SDC, які дозволяють швидко заряджати акумулятори дронів DJI. Два порти USB-C мають вихідну потужність 140 Вт, що чудово підходить для заряджання ноутбуків. Сама станція може зарядитись до 80% лише за 50 хвилин за допомогою стандартної зарядки від мережі.

Серед інших переваг DJI Power 2000 — тиха робота та можливість виконувати роль джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Час перемикання ДБЖ становить 10 мілісекунд, що забезпечить безперебійну роботу пристроїв під час відключення світла.

Загалом експерти радять DJI Power 2000 для контенмейкерів, любителів відпочинку на природі, а також на випадок знеструмлень.

Ціна DJI Power 2000 в Україні — від 45 500 до 65 000 грн.

