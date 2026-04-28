Может заряжать практически все: эксперт посоветовал мощную зарядную станцию для дома (фото)

Зарядная станция Bluetti Elite 400 не только достаточно мощная для питания большинства техники во время отключений света, но и удивительно удобна в использовании.

Возможности зарядной станции Bluetti Elite 400 испытал обозреватель техники Адриан Кингсли-Хьюз. Своими выводами от поделился в статье для ZDNET.

Дизайн Bluetti Elite 400

Bluetti Elite 400 выгодно выделяется на фоне других габаритных зарядных станций наличием встроенных колес. По словам эксперта, колеса позволили ему легко перемещать устройство весом более 40 кг как по ковру, так и по земле с гравием.

Кроме колес, Кингсли-Хьюз отметил телескопическую ручку. Он отметил, что многие зарядные станции, которые он тестировал ранее, имеют довольно неудобные ручки, чего не скажешь об Elite 400.

Что можно заряжать от Bluetti Elite 400

Bluetti Elite 400 оснащена литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторными элементами емкостью 3840 Вт-ч. Этого достаточно для питания холодильника в течение трех дней подряд, фена в течение 90 минут или кондиционера в течение 9 часов.

Важно

Обеспечит энергией целый дом: эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Apex 300 (фото)

Устройство имеет высокую номинальную мощность 2600 Вт и пиковую мощность до 3900 Вт. В ходе тестирования эксперт подключал к зарядной станции такие энергоемкие устройства, как обогреватели и духовки, а также использовал ее для питания гаджетов, требующих стабильной выходной мощности, таких как компьютеры.

Bluetti Elite 400 предлагает четыре розетки переменного тока на 20 А для устройств, питающихся от сети, четыре порта USB (два USB-A на 15 Вт и два USB-C на 100 Вт), а также выходной порт постоянного тока 12 В/10 А. Цветной ЖК-дисплей Elite 400 отображает всю необходимую информацию о зарядке, но не является перегруженным.

Как заряжается Bluetti Elite 400

Bluetti Elite 400 может зарядиться от розетки переменного тока до 80% за 1,9 часа и до полного заряда за 2,5 часа. При использовании переменного тока и солнечной энергии время зарядки сократится до 70 минут для зарядки от 0 до 80% и 1,8 часа до полного заряда. Чтобы полностью зарядить станцию исключительно от солнечной панели нужно 6 часов при мощности 1000 Вт.

Также есть вариант медленной и тихой зарядки от розетки переменного тока мощностью 800 Вт, что займет до четырех часов. Этот режим не только позволяет спать в тишине, когда станция заряжается, но и помогает продлить срок службы аккумулятора.

Выводы

По итогам Кингсли-Хьюз отметил, что Bluetti Elite 400 может заряжать практически любую домашнюю технику во время отключений света. Кроме того, эта зарядная станция является чрезвычайно портативной для своего размера.

Официальная рекомендованная цена Bluetti Elite 400 — 2999 евро.

