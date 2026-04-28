Може заряджати практично все: експерт порадив потужну зарядну станцію для дому (фото)

Зарядна станція Bluetti Elite 400 не лише достатньо потужна для живлення більшості техніки під час відключень світла, але й напрочуд зручна у користуванні.

Можливості зарядної станції Bluetti Elite 400 випробував оглядач техніки Адріан Кінгслі-Хьюз. Своїми висновками від поділився у статті для ZDNET.

Дизайн Bluetti Elite 400

Bluetti Elite 400 вигідно виділяється на тлі інших габаритних зарядних станцій наявністю вбудованих коліс. За словами експерта, колеса дозволили йому легко переміщувати пристрій вагаю понад 40 кг як по килиму, так і по землі з гравієм.

Окрім коліс, Кінгслі-Хьюз відзначив телескопічну ручку. Він наголосив, що багато зарядних станцій, які він тестував раніше, мають досить незручні ручки, чого не скажеш про Elite 400.

Що можна заряджати від Bluetti Elite 400

Bluetti Elite 400 оснащена літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) акумуляторними елементами ємністю 3840 Вт·год. Цього достатньо для живлення холодильника впродовж трьох днів поспіль, фена протягом 90 хвилин або кондиціонера протягом 9 годин.

Забезпечить енергією цілий будинок: експерт випробував зарядну станцію Bluetti Apex 300 (фото)

Пристрій має високу номінальну потужність 2600 Вт та пікову потужність до 3900 Вт. В ході тестування експерт підключав до зарядної станції такі енергоємні пристрої, як обігрівачі та духовки, а також використовував її для живлення гаджетів, що потребують стабільної вихідної потужності, як от комп'ютери.

Bluetti Elite 400 пропонує чотири розетки змінного струму на 20 А для пристроїв, що живляться від мережі, чотири порти USB (два USB-A на 15 Вт і два USB-C на 100 Вт), а також вихідний порт постійного струму 12 В/10 А. Кольоровий РК-дисплей Elite 400 відображає всю необхідну інформацію про заряджання, але не є перевантаженим.

Як заряджається Bluetti Elite 400

Bluetti Elite 400 може зарядитись від розетки змінного струму до 80% за 1,9 години та до повного заряду за 2,5 години. При використанні змінного струму та сонячної енергії час заряджання скоротиться до 70 хвилин для зарядки від 0 до 80% та 1,8 години до повного заряду. Щоб повністю зарядити станцію виключно від сонячної панелі потрібно 6 годин при потужності 1000 Вт.

Також є варіант повільної та тихої зарядки від розетки змінного струму потужністю 800 Вт, що займе до чотирьох годин. Цей режим не лише дозволяє спати в тиші, коли станція заряджається, але й допомагає подовжити термін служби акумулятора.

Висновки

У підсумку Кінгслі-Хьюз зазначив, що Bluetti Elite 400 може заряджати практично будь-яку домашню техніку під час відключень світла. Окрім того, ця зарядна станція є надзвичайно портативною для свого розміру.

Офіційна рекомендована ціна Bluetti Elite 400 — 2999 євро.

Нагадаємо, зарядна станція DJI Power 2000 є однією з найбільш популярних зарядних станцій серед творців контенту.

Фокус також повідомляв, що недорога зарядна станція EcoFlow River 3 Plus ідеально підійде для невеликої техніки.