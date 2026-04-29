Доступная и мощная зарядная станция для дома: на что способна Vtoman Jump 2200 (фото)

Относительно бюджетная зарядная станция Vtoman Jump 2200 имеет достаточно мощности, чтобы выручить во время эпизодических отключений света, а также предлагает большое количество портов.

Хотя Vtoman Jump 2200 имеет хорошее соотношение цены и качества, пользователям придется смириться с некоторыми компромиссами. Результатами тестирования зарядной станции поделился эксперт портала Notebookcheck.

Характеристики Vtoman Jump 2200

Vtoman Jump 2200 обеспечивает 2200 Вт переменного тока с пиковым показателем 4400 Вт. Емкость зарядной станции составляет 1548 Вт-ч, однако при необходимости ее можно удвоить до 3096 Вт-ч с помощью расширительного аккумулятора.

Одним из преимуществ Vtoman Jump 2200 является целых двенадцать портов. Кроме трех розеток на 230 В, есть два разъема USB-C мощностью до 100 Вт, четыре USB-A мощностью 12 В, автомобильная розетка на 12 В и два выхода DC5521 мощностью 120 Вт каждый.

Порты Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

В комплект входят внешнее и довольно громоздкое зарядное устройство, кабель для зарядки в автомобиле и два USB-кабеля (USB-C к USB-C, USB-C к USB-A). Они упакованы в небольшой тканевый чехол, что удобно для транспортировки и хранения.

Кабели для Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

Vtoman Jump 2200 также имеет встроенный светодиодный фонарик на задней панели и удобную ручку для транспортировки. Небольшой экран Vtoman Jump 2200 достаточно точно показывает не только состояние аккумулятора и выходную нагрузку, но и оставшееся время работы. Однако стоит учитывать, что управление станцией со смартфона недоступно.

Дисплей Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

Тестирование Vtoman Jump 2200

Vtoman Jump 2200 является достаточно тяжелой (18 кг) для своей мощности, по сравнению с более дорогими зарядными станциями. Несмотря на это, по словам эксперта, ее было достаточно легко транспортировать, приложив небольшие усилия.

Светодиодный фонарик Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

Хотя Vtoman Jump 2200 имеет много портов, возможности ее подзарядки оказались очень ограниченными. От сети переменного тока станция заряжается с максимальной мощностью 400 Вт, что довольно медленно для модели на 1,5 кВт⋅ч. В практическом тесте полная зарядка Vtoman Jump 2200 заняла более 5 часов с максимальной мощностью 325 Вт.

Еще одним недостатком Vtoman Jump 2200 оказалась громкость. Зарядная станция была очень шумной, как во время собственной зарядки, так в ходе питания других устройств, значительно превышая 60 дБ.

В то же время Vtoman Jump 2200 продемонстрировала высокую эффективность при работе в режиме выхода переменного тока. При небольшой нагрузке около 250 Вт она разрядилась примерно на 84 % за более чем 5 часов. При постоянном потреблении 1800 Вт, которое разрядило электростанцию за 40 минут, эффективность осталась на том же уровне.

Цена в Украине — от 35 900 до 39 999 грн.

