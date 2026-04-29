Доступная и мощная зарядная станция для дома: на что способна Vtoman Jump 2200 (фото)
Относительно бюджетная зарядная станция Vtoman Jump 2200 имеет достаточно мощности, чтобы выручить во время эпизодических отключений света, а также предлагает большое количество портов.
Хотя Vtoman Jump 2200 имеет хорошее соотношение цены и качества, пользователям придется смириться с некоторыми компромиссами. Результатами тестирования зарядной станции поделился эксперт портала Notebookcheck.
Характеристики Vtoman Jump 2200
Vtoman Jump 2200 обеспечивает 2200 Вт переменного тока с пиковым показателем 4400 Вт. Емкость зарядной станции составляет 1548 Вт-ч, однако при необходимости ее можно удвоить до 3096 Вт-ч с помощью расширительного аккумулятора.
Одним из преимуществ Vtoman Jump 2200 является целых двенадцать портов. Кроме трех розеток на 230 В, есть два разъема USB-C мощностью до 100 Вт, четыре USB-A мощностью 12 В, автомобильная розетка на 12 В и два выхода DC5521 мощностью 120 Вт каждый.
В комплект входят внешнее и довольно громоздкое зарядное устройство, кабель для зарядки в автомобиле и два USB-кабеля (USB-C к USB-C, USB-C к USB-A). Они упакованы в небольшой тканевый чехол, что удобно для транспортировки и хранения.
Vtoman Jump 2200 также имеет встроенный светодиодный фонарик на задней панели и удобную ручку для транспортировки. Небольшой экран Vtoman Jump 2200 достаточно точно показывает не только состояние аккумулятора и выходную нагрузку, но и оставшееся время работы. Однако стоит учитывать, что управление станцией со смартфона недоступно.
Тестирование Vtoman Jump 2200
Vtoman Jump 2200 является достаточно тяжелой (18 кг) для своей мощности, по сравнению с более дорогими зарядными станциями. Несмотря на это, по словам эксперта, ее было достаточно легко транспортировать, приложив небольшие усилия.
Хотя Vtoman Jump 2200 имеет много портов, возможности ее подзарядки оказались очень ограниченными. От сети переменного тока станция заряжается с максимальной мощностью 400 Вт, что довольно медленно для модели на 1,5 кВт⋅ч. В практическом тесте полная зарядка Vtoman Jump 2200 заняла более 5 часов с максимальной мощностью 325 Вт.Важно
Еще одним недостатком Vtoman Jump 2200 оказалась громкость. Зарядная станция была очень шумной, как во время собственной зарядки, так в ходе питания других устройств, значительно превышая 60 дБ.
В то же время Vtoman Jump 2200 продемонстрировала высокую эффективность при работе в режиме выхода переменного тока. При небольшой нагрузке около 250 Вт она разрядилась примерно на 84 % за более чем 5 часов. При постоянном потреблении 1800 Вт, которое разрядило электростанцию за 40 минут, эффективность осталась на том же уровне.
- Цена в Украине — от 35 900 до 39 999 грн.
