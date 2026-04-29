Доступна та потужна зарядна станція для дому: на що здатна Vtoman Jump 2200 (фото)

Відносно бюджетна зарядна станція Vtoman Jump 2200 має достатньо потужності, щоб виручити під час епізодичних відключень світла, а також пропонує велику кількість портів.

Хоча Vtoman Jump 2200 має хороше співвідношення ціни та якості, користувачам доведеться змиритися з деякими компромісами. Результатами тестування зарядної станції подівся експерт порталу Notebookcheck.

Характеристики Vtoman Jump 2200

Vtoman Jump 2200 забезпечує 2200 Вт змінного струму з піковим показником 4400 Вт. Ємність зарядної станції становить 1548 Вт·год, однак за потреби її можна подвоїти до 3096 Вт·год за допомогою розширювального акумулятора.

Однією з переваг Vtoman Jump 2200 є цілих дванадцять портів. Окрім трьох розеток на 230 В, є два роз'єми USB-C потужністю до 100 Вт, чотири USB-A потужністю 12 В, автомобільна розетка на 12 В та два виходи DC5521 потужністю 120 Вт кожен.

Порти Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

У комплект входять зовнішній і досить громіздкий зарядний пристрій, кабель для заряджання в автомобілі та два USB-кабелі (USB-C до USB-C, USB-C до USB-A). Вони упаковані в невеликий тканинний чохол, що зручно для транспортування та зберігання.

Кабелі для Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

Vtoman Jump 2200 також має вбудований світлодіодний ліхтарик на задній панелі та зручну ручку для транспортування. Невеликий екран Vtoman Jump 2200 досить точно показує не лише стан акумулятора та вихідне навантаження, але й час роботи, що залишилося. Однак варто враховувати, що керування станцією зі смартфона недоступне.

Дисплей Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

Тестування Vtoman Jump 2200

Vtoman Jump 2200 є досить важкою (18 кг) для своєї потужності, порівняно з дорожчими зарядними станціями. Попри це, за словами експерта, її було досить легко транспортувати, доклавши невеликих зусиль.

Світлодіодний ліхтарик Vtoman Jump 2200 Фото: notebookcheck.com

Хоча Vtoman Jump 2200 має багато портів, можливості її підзарядки виявилися дуже обмеженими. Від мережі змінного струму станція заряджається з максимальною потужністю 400 Вт, що досить повільно для моделі на 1,5 кВт⋅год. У практичному тесті повна зарядка Vtoman Jump 2200 зайняла понад 5 годин з максимальною потужністю 325 Вт.

Ще одним недоліком Vtoman Jump 2200 виявилась гучність. Зарядна станція була дуже шумною, як під час власного заряджання, так в ході живлення інших пристроїв, значно перевищуючи 60 дБ.

Водночас Vtoman Jump 2200 продемонструвала високу ефективність під час роботи в режимі виходу змінного струму. При невеликому навантаженні близько 250 Вт вона розрядилась приблизно 84 % за понад 5 годин. При постійному споживанні 1800 Вт, яке розрядило електростанцію за 40 хвилин, ефективність залишилася на тому ж рівні.

Ціна в Україні — від 35 900 до 39 999 грн.

