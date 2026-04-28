Доступна зарядна станція для найголовнішого: яка модель Bluetti популярна в Україні (фото)
Американський бренд Bluetti пропонує на українському ринку компактну і доступну зарядну станцію AC2P. Ця модель початкового рівня підходить для роутера, ноутбука, смартфонів та іншої базової техніки.
Фокус зібрав основні технічні специфікації пристрою і проаналізував відгуки покупців.
Станція важить лише 3,6 кг, що дає змогу легко переносити її однією рукою, брати в поїздки або на природу. Усередині встановлено літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) елементи живлення. Їхня головна перевага — довговічність: батарея витримує понад 3000 циклів заряду-розряду без істотної втрати початкової ємності.
Керувати гаджетом зручно через мобільний застосунок, є і РК-дисплей. Однією з ключових фішок стала підтримка надшвидкої зарядки в турборежимі (потужністю 270 Вт). Від звичайної розетки станція заповнює заряд від 0 до 80% всього за 45 хвилин, а повна зарядка займає близько 1,2 години. Також апарат можна підживлювати від сонячних панелей (за потужності 200 Вт повна зарядка займе 1,5 години), автомобільного прикурювача або бензинового генератора.
Характеристики Bluetti AC2P
- Ємність акумулятора: 230,4 Вт-год.
- Номінальна потужність: 300 Вт (пікове короткочасне навантаження — до 600 Вт).
- Тип інвертора: чиста синусоїда (безпечно для чутливої електроніки).
- Вихідні порти: одна розетка змінного струму (230 В), один порт USB-C (100 Вт, підходить для заряджання ноутбуків за стандартом Power Delivery), два порти USB-A (по 12 Вт кожний) і одне автомобільне гніздо (12 В / 10 А).
- Температурний режим: станція здатна розряджатися при температурах від -20°C до 40°C, а заряджатися — від 0°C до 40°C.
- Функція наскрізного заряджання (Pass-through): підтримується (можна одночасно заряджати саму станцію і під'єднані до неї прилади).
Відгуки покупців
Користувачі називають Bluetti AC2P надійним помічником під час вимкнення світла. З урахуванням номінальної потужності в 300 Вт і ємності 230 Вт-год, це непогане рішення базового рівня. Станція без проблем забезпечить багатогодинну роботу інтернет-обладнання, кілька разів зарядить робочий ноутбук, планшети і смартфони, але не впорається з потужними побутовими приладами (чайниками, мікрохвильовками або фенами).
Власники хвалять станцію за високу якість збірки, компактні габарити, високу швидкість зарядки від мережі та зручний додаток для смартфона.
З нюансів виділяють чутливість моделі до зниженої напруги: якщо напруга в розетці падає нижче 190 В, вбудований захист може блокувати зарядку. Проблему з нестабільною мережею можна розв'язати налаштуваннями в застосунку, підключенням через зовнішній стабілізатор або використанням окремого блоку живлення, підключеного до входу для сонячних панелей.
Ціна Bluetti AC2P в Україні:
- від 12 029 грн.
