Доступна зарядна станція для найголовнішого: яка модель Bluetti популярна в Україні (фото)

Американський бренд Bluetti пропонує на українському ринку компактну і доступну зарядну станцію AC2P. Ця модель початкового рівня підходить для роутера, ноутбука, смартфонів та іншої базової техніки.

Фокус зібрав основні технічні специфікації пристрою і проаналізував відгуки покупців.

Станція важить лише 3,6 кг, що дає змогу легко переносити її однією рукою, брати в поїздки або на природу. Усередині встановлено літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) елементи живлення. Їхня головна перевага — довговічність: батарея витримує понад 3000 циклів заряду-розряду без істотної втрати початкової ємності.

Керувати гаджетом зручно через мобільний застосунок, є і РК-дисплей. Однією з ключових фішок стала підтримка надшвидкої зарядки в турборежимі (потужністю 270 Вт). Від звичайної розетки станція заповнює заряд від 0 до 80% всього за 45 хвилин, а повна зарядка займає близько 1,2 години. Також апарат можна підживлювати від сонячних панелей (за потужності 200 Вт повна зарядка займе 1,5 години), автомобільного прикурювача або бензинового генератора.

Характеристики Bluetti AC2P

Ємність акумулятора: 230,4 Вт-год.

Номінальна потужність: 300 Вт (пікове короткочасне навантаження — до 600 Вт).

Тип інвертора: чиста синусоїда (безпечно для чутливої електроніки).

Вихідні порти: одна розетка змінного струму (230 В), один порт USB-C (100 Вт, підходить для заряджання ноутбуків за стандартом Power Delivery), два порти USB-A (по 12 Вт кожний) і одне автомобільне гніздо (12 В / 10 А).

Температурний режим: станція здатна розряджатися при температурах від -20°C до 40°C, а заряджатися — від 0°C до 40°C.

Функція наскрізного заряджання (Pass-through): підтримується (можна одночасно заряджати саму станцію і під'єднані до неї прилади).

Bluetti AC2P Фото: Bluetti

Відгуки покупців

Користувачі називають Bluetti AC2P надійним помічником під час вимкнення світла. З урахуванням номінальної потужності в 300 Вт і ємності 230 Вт-год, це непогане рішення базового рівня. Станція без проблем забезпечить багатогодинну роботу інтернет-обладнання, кілька разів зарядить робочий ноутбук, планшети і смартфони, але не впорається з потужними побутовими приладами (чайниками, мікрохвильовками або фенами).

Власники хвалять станцію за високу якість збірки, компактні габарити, високу швидкість зарядки від мережі та зручний додаток для смартфона.

З нюансів виділяють чутливість моделі до зниженої напруги: якщо напруга в розетці падає нижче 190 В, вбудований захист може блокувати зарядку. Проблему з нестабільною мережею можна розв'язати налаштуваннями в застосунку, підключенням через зовнішній стабілізатор або використанням окремого блоку живлення, підключеного до входу для сонячних панелей.

Ціна Bluetti AC2P в Україні:

від 12 029 грн.

