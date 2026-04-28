Доступная зарядная станция для самого главного: какая модель Bluetti популярна в Украине (фото)

Американский бренд Bluetti предлагает на украинском рынке компактную и доступную зарядную станцию AC2P. Эта модель начального уровня подходит для роутера, ноутбука, смартфонов и прочей базовой техники.

Фокус собрал основные технические спецификации устройства и проанализировал отзывы покупателей.

Станция весит всего 3,6 кг, что позволяет без труда переносить ее одной рукой, брать в поездки или на природу. Внутри установлены литий-железо-фосфатные (LiFePO4) элементы питания. Их главное преимущество — долговечность: батарея выдерживает более 3000 циклов заряда-разряда без существенной потери начальной емкости.

Управлять гаджетом удобно через мобильное приложение, в наличии и ЖК-дисплей. Одной из ключевых фишек стала поддержка сверхбыстрой зарядки в турборежиме (мощностью 270 Вт). От обычной розетки станция восполняет заряд от 0 до 80% всего за 45 минут, а полная зарядка занимает около 1,2 часа. Также аппарат можно подпитывать от солнечных панелей (при мощности 200 Вт полная зарядка займет 1,5 часа), автомобильного прикуривателя или бензинового генератора.

Характеристики Bluetti AC2P

Емкость аккумулятора: 230,4 Вт·ч.

Номинальная мощность: 300 Вт (пиковая кратковременная нагрузка — до 600 Вт).

Тип инвертора: чистая синусоида (безопасно для чувствительной электроники).

Выходные порты: одна розетка переменного тока (230 В), один порт USB-C (100 Вт, подходит для зарядки ноутбуков по стандарту Power Delivery), два порта USB-A (по 12 Вт каждый) и одно автомобильное гнездо (12 В / 10 А).

Температурный режим: станция способна разряжаться при температурах от -20°C до 40°C, а заряжаться — от 0°C до 40°C.

Функция сквозной зарядки (Pass-through): поддерживается (можно одновременно заряжать саму станцию и подключенные к ней приборы).

Bluetti AC2P Фото: Bluetti

Отзывы покупателей

Пользователи называют Bluetti AC2P надежным помощником при отключениях света. С учетом номинальной мощности в 300 Вт и емкости 230 Вт·ч, это неплохое решение базового уровня. Станция без проблем обеспечит многочасовую работу интернет-оборудования, несколько раз зарядит рабочий ноутбук, планшеты и смартфоны, но не справится с мощными бытовыми приборами (чайниками, микроволновками или фенами).

Владельцы хвалят станцию за высокое качество сборки, компактные габариты, высокую скорость зарядки от сети и удобное приложение для смартфона.

Из нюансов выделяют чувствительность модели к пониженному напряжению: если напряжение в розетке падает ниже 190 В, встроенная защита может блокировать зарядку. Проблему с нестабильной сетью можно решить настройками в приложении, подключением через внешний стабилизатор или использованием отдельного блока питания, подключенного ко входу для солнечных панелей.

Цена Bluetti AC2P в Украине:

от 12 029 грн.

Ранее эксперт посоветовал мощную зарядную станцию для дома Bluetti Elite 400.

Также Фокус писал о недорогой EcoFlow River 3 Plus, которая подходит для резервного питания небольших бытовых приборов.