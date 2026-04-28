Доступная зарядная станция для самого главного: какая модель Bluetti популярна в Украине (фото)
Американский бренд Bluetti предлагает на украинском рынке компактную и доступную зарядную станцию AC2P. Эта модель начального уровня подходит для роутера, ноутбука, смартфонов и прочей базовой техники.
Фокус собрал основные технические спецификации устройства и проанализировал отзывы покупателей.
Станция весит всего 3,6 кг, что позволяет без труда переносить ее одной рукой, брать в поездки или на природу. Внутри установлены литий-железо-фосфатные (LiFePO4) элементы питания. Их главное преимущество — долговечность: батарея выдерживает более 3000 циклов заряда-разряда без существенной потери начальной емкости.
Управлять гаджетом удобно через мобильное приложение, в наличии и ЖК-дисплей. Одной из ключевых фишек стала поддержка сверхбыстрой зарядки в турборежиме (мощностью 270 Вт). От обычной розетки станция восполняет заряд от 0 до 80% всего за 45 минут, а полная зарядка занимает около 1,2 часа. Также аппарат можно подпитывать от солнечных панелей (при мощности 200 Вт полная зарядка займет 1,5 часа), автомобильного прикуривателя или бензинового генератора.
Характеристики Bluetti AC2P
- Емкость аккумулятора: 230,4 Вт·ч.
- Номинальная мощность: 300 Вт (пиковая кратковременная нагрузка — до 600 Вт).
- Тип инвертора: чистая синусоида (безопасно для чувствительной электроники).
- Выходные порты: одна розетка переменного тока (230 В), один порт USB-C (100 Вт, подходит для зарядки ноутбуков по стандарту Power Delivery), два порта USB-A (по 12 Вт каждый) и одно автомобильное гнездо (12 В / 10 А).
- Температурный режим: станция способна разряжаться при температурах от -20°C до 40°C, а заряжаться — от 0°C до 40°C.
- Функция сквозной зарядки (Pass-through): поддерживается (можно одновременно заряжать саму станцию и подключенные к ней приборы).
Отзывы покупателей
Пользователи называют Bluetti AC2P надежным помощником при отключениях света. С учетом номинальной мощности в 300 Вт и емкости 230 Вт·ч, это неплохое решение базового уровня. Станция без проблем обеспечит многочасовую работу интернет-оборудования, несколько раз зарядит рабочий ноутбук, планшеты и смартфоны, но не справится с мощными бытовыми приборами (чайниками, микроволновками или фенами).
Владельцы хвалят станцию за высокое качество сборки, компактные габариты, высокую скорость зарядки от сети и удобное приложение для смартфона.
Из нюансов выделяют чувствительность модели к пониженному напряжению: если напряжение в розетке падает ниже 190 В, встроенная защита может блокировать зарядку. Проблему с нестабильной сетью можно решить настройками в приложении, подключением через внешний стабилизатор или использованием отдельного блока питания, подключенного ко входу для солнечных панелей.
Цена Bluetti AC2P в Украине:
- от 12 029 грн.
