Зарядная станция EcoFlow до 15 000 грн: какая бюджетная модель популярна в Украине (фото)

Компактная зарядная станция EcoFlow TRAIL 300 DC может запитать большинство небольших приборов, что делает ее идеальным вариантом для путешествий, отдыха на природе и питания домашнего офиса во время отключений света.

Превосходное соотношение цены и функционала делает TRAIL 300 DC одной из самых популярных моделей EcoFlow в Украине. Фокус собрал характеристики зарядной станции, а также отзывы украинцев.

Что известно о EcoFlow TRAIL 300 DC

EcoFlow Trail 300 DC Фото: Trail & Kale

EcoFlow TRAIL 300 DC предлагает следующие характеристики:

максимальная выходная мощность — 300 Вт;

емкость аккумулятора — 90 000 мАч;

вес — 2,58 кг;

размеры — 167×115×166 мм;

порты USB-C — 2 x 140 Вт (5/9/12/15 В⎓3 A, 20/28 В⎓5 A);

порты USB-A — 2 x 12 Вт (5 В ⎓2,4 А на порт, всего 24 Вт);

автомобильная розетка постоянного тока — 12 В 10 А, макс. 120 Вт;

солнечная зарядка — макс. 110 Вт через XT60

максимальная мощность зарядки — 280 Вт;

долговечность — 4000 циклов зарядки (10 лет ежедневного использования);

защита — класс IP30.

Зарядная станция EcoFlow TRAIL 300 DC достаточно легкая и компактная, чтобы поместиться в рюкзак. Для удобства также есть плетеная ручка.

EcoFlow TRAIL 300 DC имеет емкость 90 000 мАч и может выдавать до 140 Вт на порт при общей мощности до 300 Вт. Этого достаточно, чтобы заряжать смартфоны, ноутбуки, камеры, дроны, Bluetooth-колонки, электрические кулеры или проекторы. Розетки переменного тока нет.

Для зарядки самой станции можно использовать порт USB-C, автомобильную розетку или солнечные панели. Одновременное использование двух GaN-адаптеров мощностью 140 Вт обеспечивает сверхбыструю зарядку мощностью 280 Вт.

Еще одним преимуществом является долговечность. EcoFlow TRAIL 300 DC имеет прочный корпус, а также защиту от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и тому подобное. Отдельно также продается специальный проницаемый чехол.

Дисплей EcoFlow Trail 300 DC Фото: Trail & Kale

Отзывы покупателей в Украине

Украинцы часто покупают EcoFlow TRAIL 300 DC как резервный источник питания на случай отключений света. Судя по отзывам, зарядная станция хорошо справляется с питанием телефонов, ноутбуков, павербанков и даже некоторой мелкой бытовой техники, однако электрический чайник или фен она не потянет.

Среди преимуществ EcoFlow TRAIL 300 DC часто отмечают медленную разрядку, удобство транспортировки и четкий дисплей. В то же время стоит учитывать не слишком быструю зарядку самой станции, а также отсутствие розетки переменного тока.

Цена EcoFlow TRAIL 300 DC в Украине — от 7 629 до 15 000 грн.

