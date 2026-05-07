Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Зарядная станция EcoFlow до 15 000 грн: какая бюджетная модель популярна в Украине (фото)

Бюджетная зарядная станция EcoFlow Trail 300 DC — бюджетная зарядная станция EcoFlow Trail 300 DC
EcoFlow Trail 300 DC | Фото: Trail & Kale

Компактная зарядная станция EcoFlow TRAIL 300 DC может запитать большинство небольших приборов, что делает ее идеальным вариантом для путешествий, отдыха на природе и питания домашнего офиса во время отключений света.

Превосходное соотношение цены и функционала делает TRAIL 300 DC одной из самых популярных моделей EcoFlow в Украине. Фокус собрал характеристики зарядной станции, а также отзывы украинцев.

Что известно о EcoFlow TRAIL 300 DC

Бюджетная EcoFlow Trail 300 DC
EcoFlow Trail 300 DC
Фото: Trail & Kale

EcoFlow TRAIL 300 DC предлагает следующие характеристики:

  • максимальная выходная мощность — 300 Вт;
  • емкость аккумулятора — 90 000 мАч;
  • вес — 2,58 кг;
  • размеры — 167×115×166 мм;
  • порты USB-C — 2 x 140 Вт (5/9/12/15 В⎓3 A, 20/28 В⎓5 A);
  • порты USB-A — 2 x 12 Вт (5 В ⎓2,4 А на порт, всего 24 Вт);
  • автомобильная розетка постоянного тока — 12 В 10 А, макс. 120 Вт;
  • солнечная зарядка — макс. 110 Вт через XT60
  • максимальная мощность зарядки — 280 Вт;
  • долговечность — 4000 циклов зарядки (10 лет ежедневного использования);
  • защита — класс IP30.
Відео дня
Зарядка гаджетов от EcoFlow Trail 300 DC от EcoFlow Trail 300 DC
EcoFlow Trail 300 DC
Фото: Trail & Kale

Зарядная станция EcoFlow TRAIL 300 DC достаточно легкая и компактная, чтобы поместиться в рюкзак. Для удобства также есть плетеная ручка.

EcoFlow TRAIL 300 DC имеет емкость 90 000 мАч и может выдавать до 140 Вт на порт при общей мощности до 300 Вт. Этого достаточно, чтобы заряжать смартфоны, ноутбуки, камеры, дроны, Bluetooth-колонки, электрические кулеры или проекторы. Розетки переменного тока нет.

Важно
Обеспечит энергией целый дом: эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Apex 300 (фото)

Для зарядки самой станции можно использовать порт USB-C, автомобильную розетку или солнечные панели. Одновременное использование двух GaN-адаптеров мощностью 140 Вт обеспечивает сверхбыструю зарядку мощностью 280 Вт.

Еще одним преимуществом является долговечность. EcoFlow TRAIL 300 DC имеет прочный корпус, а также защиту от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и тому подобное. Отдельно также продается специальный проницаемый чехол.

Дисплей зарядной станции EcoFlow Trail 300 DC Дисплей зарядной станции EcoFlow Trail 300 DC
Дисплей EcoFlow Trail 300 DC
Фото: Trail & Kale

Отзывы покупателей в Украине

Украинцы часто покупают EcoFlow TRAIL 300 DC как резервный источник питания на случай отключений света. Судя по отзывам, зарядная станция хорошо справляется с питанием телефонов, ноутбуков, павербанков и даже некоторой мелкой бытовой техники, однако электрический чайник или фен она не потянет.

Среди преимуществ EcoFlow TRAIL 300 DC часто отмечают медленную разрядку, удобство транспортировки и четкий дисплей. В то же время стоит учитывать не слишком быструю зарядку самой станции, а также отсутствие розетки переменного тока.

  • Цена EcoFlow TRAIL 300 DC в Украине — от 7 629 до 15 000 грн.

Напомним, зарядная станция Bluetti Elite 400 достаточно мощная для питания большинства техники во время отключений света.

Фокус также сообщал, что в Украине пользуется популярностью бюджетная зарядная станция Oukitel P800.