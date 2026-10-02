Метро в Киеве готовы запустить во время тревог, но есть нюанс, — Кличко

Метрополитен столицы может работать во время "желтой тревоги". Мэр Киева Виталий Кличко после заседания Совета обороны Киева заявил, что это касается "зеленой" линии метрополитена.

Глава столицы отметил, что метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение по Южному мосту в условиях желтого уровня тревоги. Однако это произойдет после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, в которые обратилось Мининфраструктуры.

Кроме того, на заседании Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

"Выслушали представителей вооружённых сил, правоохранительных органов, ГСЧС и коммунальных служб, и все они высказали предложения по обеспечению безопасности. С учётом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами города", — написал Кличко.

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По его словам, предложения Совета обороны переданы центральным органам власти.

Напомним, что после вчерашних атак оккупантов РФ в Киеве сегодня начался транспортный коллапс. Движение было ограничено на нескольких ключевых мостах, из-за чего образовались пробки, а общественный транспорт начал работать по измененным маршрутам.

На фоне транспортного коллапса в Киеве заметно подорожали услуги такси. По данным местных телеканалов, стоимость отдельных поездок достигает 2300 грн.

А в комментарии изданию Фокус эксперт по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Олег Попенко рассказал, как перекрытие движения между берегами Днепра на нескольких мостах Киева может повлиять на жизнеспособность и бюджет столицы.