Левый берег переезжает на правый: сеть взорвалась мемами о мостах в Киеве (фото)
В соцсетях разразилась волна юмора и сарказма из-за серьезных транспортных затруднений и ограничений движения на Южном мосту столицы в результате ударов дронов РФ.
Жители Киева массово делятся забавными картинками, придумывая альтернативные и интересные способы переправы с левого берега Днепра на правый.
Пользователи шутят о паромных переправах у Южного моста и о том, как переправляться через реку на надувных бананах. Некоторые иронично предлагают "скинуться на ОСМД" и просто сплавить свой жилой дом на барже на другой берег, а другие "открывают" новые пешеходные переходы, прогуливаясь по перекрытым автодорогам с пакетами "АТБ".
Не менее популярными стали призывы к киевлянам "по возможности купить новый мост" и шутки о полете над городом на парашюте.
Южный мост перекрыли
2 октября в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами Днепра. На нескольких важных мостах ввели ограничения движения, что привело к пробкам и изменениям в работе общественного транспорта.
На фоне транспортного коллапса в Киеве выросла стоимость услуг такси. По данным местных телеканалов, цена отдельных поездок достигает 2300 грн.
Напомним:
- Киев готовит новую схему движения по мостам после повреждений.
- "Фокус" проанализировал карту предложений квартир в Киеве — часть арендаторов из-за обстрелов и транспортных трудностей переезжает в другие области или уезжает за город.
Кроме того, глава столицы Кличко отметил, что после вчерашних атак метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту при желтом уровне тревоги.