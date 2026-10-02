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Левый берег переезжает на правый: сеть взорвалась мемами о мостах в Киеве (фото)

шутки о Южном мосту
Украинцы смеются над тем, как им добираться на другой берег Киева после атак РФ | Фото: коллаж Фокус

В соцсетях разразилась волна юмора и сарказма из-за серьезных транспортных затруднений и ограничений движения на Южном мосту столицы в результате ударов дронов РФ.

Жители Киева массово делятся забавными картинками, придумывая альтернативные и интересные способы переправы с левого берега Днепра на правый.

Мем о киевлянах на надувном банане посреди Днепра
Шутка о том, что киевляне осваивают новые виды транспорта через Днепр
Фото: Threads

Пользователи шутят о паромных переправах у Южного моста и о том, как переправляться через реку на надувных бананах. Некоторые иронично предлагают "скинуться на ОСМД" и просто сплавить свой жилой дом на барже на другой берег, а другие "открывают" новые пешеходные переходы, прогуливаясь по перекрытым автодорогам с пакетами "АТБ".

Мем о пешеходе из Позняков на Южном мосту в Киеве
Мем о пешеходе из Позняков, идущем по Южному мосту с пакетом "АТБ"
Фото: Threads

Не менее популярными стали призывы к киевлянам "по возможности купить новый мост" и шутки о полете над городом на парашюте.

Мем о том, как жильцы ЖСК скинулись, чтобы переправить свой дом с левого берега на правый
Мем о том, как жильцы ЖСК скинулись, чтобы переправить свой дом с левого берега на правый
Фото: Threads
Шутка из соцсетей об экстремальном перелете через Днепр
Шутка из соцсетей об экстремальном перелете через Днепр
Фото: Threads
Реакция жительницы Киева на мемы о Южном мосте, расположенном рядом с её домом
Реакция жительницы Киева на мемы о Южном мосте, расположенном рядом с её домом
Фото: Threads
Обращение пользователя соцсетей к киевлянам с предложением приобрести новый мост
Обращение пользователя соцсетей к киевлянам с предложением приобрести новый мост
Фото: Threads
Шутка о работе паромной переправы у Южного моста, предназначенной для переправы киевлян через Днепр
Шутка о работе паромной переправы у Южного моста, предназначенной для переправы киевлян через Днепр
Фото: Threads
Шутка о переезде всего жилого многоэтажного дома с левого берега на правый
Шутка о переезде всего жилого многоэтажного дома с левого берега на правый
Фото: Threads
Мем о том, как жильцы ЖСК скинулись, чтобы переправить свой дом с левого берега на правый
Шутка из соцсетей об экстремальном перелете через Днепр
Реакция жительницы Киева на мемы о Южном мосте, расположенном рядом с её домом
Обращение пользователя соцсетей к киевлянам с предложением приобрести новый мост
Шутка о работе паромной переправы у Южного моста, предназначенной для переправы киевлян через Днепр
Шутка о переезде всего жилого многоэтажного дома с левого берега на правый

Южный мост перекрыли

2 октября в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами Днепра. На нескольких важных мостах ввели ограничения движения, что привело к пробкам и изменениям в работе общественного транспорта.

Видео дня

На фоне транспортного коллапса в Киеве выросла стоимость услуг такси. По данным местных телеканалов, цена отдельных поездок достигает 2300 грн.

Напомним:

Кроме того, глава столицы Кличко отметил, что после вчерашних атак метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту при желтом уровне тревоги.