Киев готовит новую схему движения мостами после повреждений: решение экстренно примет Совет обороны

В Киеве 2 октября в полдень состоится экстренное заседание Совета обороны города в связи с ситуацией с движением по мостам. Чиновники должны определить дальнейшую организацию движения с учетом рисков для безопасности.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (КМВА) Екатерина Поп в эфире телемарафона.

По её словам, мост Патона в настоящее время открыт для движения в обоих направлениях. При этом с правого берега на левый можно попасть только через съезд со стороны бульвара Николая Михновского. Остальные съезды на мост временно закрыты.

Ограничения связаны с оценкой состояния инфраструктуры после нескольких попаданий в Южный мост. По словам Попа, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена.

Все данные о повреждениях должны быть представлены на заседании Совета обороны столицы. Там также рассмотрят изменения в транспортной схеме Киева и возможность компенсировать ограничения с помощью наземного общественного транспорта.

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"Все варианты будут рассмотрены на Совете обороны. Ожидаем подробную информацию о движении по мостам на ближайшую неделю", — отметила пресс-секретарь КМВА.

Напомним, ранее в Киеве из-за перекрытия Подольского моста изменили маршруты автобусов № 22 и № 91. В направлении с левого на правый берег они временно курсируют через Дарницкий мост. Во время воздушной тревоги также действуют отдельные временные схемы движения в зависимости от того, где находится автобус на момент введения ограничений на Южном мосту.

Напомним, 2 октября в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами Днепра. На нескольких важных мостах ввели ограничения движения, что привело к пробкам и изменениям в работе общественного транспорта.

На фоне транспортного коллапса в Киеве выросла стоимость услуг такси. По данным местных телеканалов, цена отдельных поездок достигает 2300 грн.