Київ готує нову схему руху мостами після пошкоджень: рішення екстрено ухвалить Рада оборони

У Києві 2 жовтня в обід екстрено збереться Рада оборони міста через ситуацію з рухом мостами. Посадовці мають визначити подальшу організацію руху з урахуванням безпекових ризиків.

Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп в ефірі телемарафону.

За її словами, міст Патона наразі відкритий для руху в обох напрямках. Водночас із правого берега на лівий можна потрапити лише через заїзд з боку бульвару Миколи Міхновського. Інші заїзди на міст тимчасово закриті.

Обмеження пов'язані з оцінкою стану інфраструктури після кількох влучань у Південний міст. За словами Поп, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену.

Усі дані про пошкодження мають передати на засідання Ради оборони столиці. Там також розглянуть зміни в транспортній схемі Києва та можливість компенсувати обмеження за допомогою наземного громадського транспорту.

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“Усі варіанти опрацюють на Раді оборони. Очікуємо детальну інформацію щодо руху мостами на найближчий тиждень”, — зазначила речниця КМВА.

Нагадаємо, раніше в Києві через перекриття Подільського мосту змінили рух автобусів №22 та №91. У напрямку з лівого на правий берег вони тимчасово курсують через Дарницький міст. Під час повітряної тривоги також діють окремі тимчасові схеми руху залежно від того, де автобус перебуває на момент запровадження обмежень Південним мостом.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві виникли серйозні труднощі з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра. На кількох важливих мостах запровадили обмеження руху, що спричинило затори та зміни в роботі громадського транспорту.

На тлі транспортного колапсу в Києві зросла вартість послуг таксі. За інформацією місцевих каналів, ціна окремих поїздок доходить до 2300 грн.