Жена дяди Жоры "наехала" на полицию из-за транспортного коллапса в Киеве: какие претензии (видео)

Наталья Мичковская, супруга популярного украинского актера дяди Жоры, которая делает карьеру тренера и эксперта в области здорового образа жизни, обратилась в видеообращении к Нацполиции. Женщину не устраивает транспортный коллапс в Киеве.

В своём видеообращении в соцсети Наталья Мичковская, не подбирая слов, заявила, что полицейские вместо того, чтобы разгружать пробки, регулируя движение, занимаются "вылавливанием людей".

"Где регулировщики? Они вместе с ТЦК спрятались в кустах и ловят людей", — заявила Мичковская.

Женщина возмутилась тем, что после ударов РФ по мостам движение в Киеве стало очень затруднительным, а полицейские, якобы, не оказывают помощи автовладельцам. Мичковская ждет ответа и объяснений от Нацполиции, ведь она отметила тегом аккаунт полицейских в Threads.

Стоит добавить, что на момент публикации новости ни полиция, ни ТЦК не прокомментировали ее видео.

Видео дня

Напомним, что российские оккупанты сегодня вновь нанесли удар по Южному мосту в Киеве. На место происшествия срочно выехали экстренные и спасательные службы для оценки масштабов новых повреждений и ликвидации последствий попадания.

Напомним, что Фокус писал: