Украина готовит 400 высокоскоростных дронов-перехватчиков: Зеленский назвал главную проблему

Украина планирует в октябре изготовить около 400 скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. В то же время их эффективность ещё предстоит проверить в реальных условиях.

В своем заявлении иностранным журналистам Зеленский отметил, что украинские истребители F-16 в настоящее время сбивают от 50% до 60% российских реактивных дронов. Параллельно Украина работает над получением вооружения для этих самолетов и развивает другой способ противодействия — скоростные дроны-перехватчики.

По словам президента, результаты испытаний пяти моделей пока существенно различаются. В отдельные дни их эффективность составляла около 70 %, а в другие — всего 30 %.

Именно поэтому, пояснил Зеленский, Украина не может сразу нарастить производство таких аппаратов до очень больших объемов. Сначала нужно определить, какие модели демонстрируют стабильные результаты.

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Что известно о производстве

Президент сообщил, что около 400 перехватчиков одной из моделей поступят в Украину уже в октябре. Однако фактическая боевая эффективность этой партии станет ясна после их применения в ходе атак.

"В октябре у нас будет 400 таких перехватчиков", — сказал Зеленский, пояснив, что их применение в течение нескольких дней позволит оценить реальные показатели работы системы.

По его словам, приемлемым результатом на первом этапе может стать эффективность около 30 % и выше. В то же время показатель в 60–70 %, по оценке президента, будет означать значительно лучший результат. Отдельной проблемой остается производство двигателей. Зеленский заявил, что Украина импортирует значительную их часть, а собственное производство пока не обеспечивает необходимых объемов.

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