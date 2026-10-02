Україна готує 400 швидкісних дронів-перехоплювачів: Зеленський назвав головну проблему

Україна планує у жовтні виготовити близько 400 швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Водночас їхню ефективність ще належить перевірити на масштабі.

У своїй заяві закордонним журналістам Зеленський зазначив, що українські винищувачі F-16 нині збивають від 50% до 60% російських реактивних дронів. Паралельно Україна працює над отриманням озброєння для цих літаків та розвиває інший спосіб протидії — швидкісні дрони-перехоплювачі.

За словами президента, результати випробувань п'яти моделей поки суттєво відрізняються. В окремі дні їхня ефективність становила близько 70%, а в інші — лише 30%.

Саме тому, пояснив Зеленський, Україна не може одразу масштабувати виробництво таких апаратів до дуже великих обсягів. Спочатку потрібно визначити, які моделі демонструють стабільні результати.

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Що відомо про виробництво

Президент повідомив, що близько 400 перехоплювачів однієї з моделей Україна матиме вже у жовтні. Однак фактична бойова ефективність цієї партії стане зрозумілою після використання під час атак.

"У жовтні у нас буде 400 таких перехоплювачів", — сказав Зеленський, пояснюючи, що їх застосування упродовж кількох днів дозволить оцінити реальні показники роботи системи.

За його словами, прийнятним результатом на першому етапі може бути ефективність близько 30% і вище. Водночас показник у 60–70%, за оцінкою президента, означатиме значно кращий результат. Окремою проблемою залишається виробництво двигунів. Зеленський заявив, що Україна імпортує значну їхню частину, а власне виробництво поки не забезпечує необхідних обсягів.

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