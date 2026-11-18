Реактивный дрон "Герань-6" сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.

Россия испытывает реактивный дрон "Герань-6", способный разгоняться до 1000 км/ч. Из-за высокой скорости таких целей дронам-перехватчикам сложно эффективно их уничтожать, рассказал в интервью "РБК-Украина" народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

О модернизации скорости дрона "Герань-6" депутат сообщил, что это данные украинской разведки. Согласно им, Россия в настоящее время проводит опытные испытания этого дрона. Он сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести достаточно крупный боевой заряд.

"Мы должны быть к этому готовы", — подчеркнул Вениславский.

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Он подчеркнул важность укрепления украинской ПВО, развития ракет "земля — воздух" и "воздух — воздух", а также привлечения ресурсов партнеров для увеличения количества таких ракет.

По его словам, средства воздушного нападения, которыми сейчас Россия атакует Украину, в частности "Герань-5" и "Герань-6", уже не похожи на беспилотники начала войны. Вениславский назвал их фактически крылатыми ракетами. Этот тип вооружения, по его словам, первой продемонстрировала Украина, а президент назвал его "дроном-ракетой". Сейчас же Россия, как рассказал народный депутат, максимально наращивает использование таких аппаратов.

Малогабаритная крылатая ракета "Герань-5" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Высокая скорость дронов затрудняет их сбивание

Реактивные "шахеды" и другие реактивные дроны летят со скоростью от 500 до 1000 км/ч, как и крылатые ракеты, пояснил он. Поэтому их сложно сбивать даже с помощью реактивных перехватчиков. Если цель летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум с такой же скоростью. В таких условиях, как отметил Вениславский, эффективно уничтожать цели кинетическим способом чрезвычайно сложно.

Наиболее эффективным средством против реактивных целей он назвал системы ПВО, то есть ракетные технологии, ракеты "земля — воздух" и "воздух — воздух". Это может быть самолёт, сбивающий ракетами реактивные "шахиды", или наземная система ПВО.

В то же время, по словам Вениславского, с перехватчиками тоже наблюдаются хорошие результаты. Массово их пока не применяют, поскольку это очень сложная технологическая задача. Народный депутат отметил, что украинские производители постоянно демонстрируют новые перехватчики и испытывают их. Вениславский предполагает, что перехватчики существенно улучшат динамику уничтожения воздушных целей.

Напомним, что издание Фокус сообщало, что Главное управление разведки Минобороны Украины изучило новую модификацию российского беспилотника "Герань-5" — К5-К. Аппарат обладает более высокой скоростью полёта, а в его конструкции обнаружили 93 электронных компонента иностранного производства.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине могут возобновить светомаскировку, заявил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Причина такого решения — массовые запуски дронов "Герань-5" с оптической системой навигации "Сусанин".