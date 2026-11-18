По словам Андрюса Кубилюса, ЕС готовит миллиардное финансирование на закупку вооружения, чтобы Украина смогла противостоять российским ударам.

В 2027 году Россия планирует задействовать против Украины 20 млн беспилотников. Чтобы Киев смог противостоять российским ударам, ЕС готовит миллиардное финансирование для закупки вооружения. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время беседы с журналистами в Брюсселе.

Кубилюс сообщил, что оборонный кредит для Украины в размере 60 миллиардов евро на 2026–2027 годы коренным образом меняет ситуацию и гарантирует быстрые и предсказуемые поставки.

"Опыт этого года показал, что заем на поддержку обороны Украины — в размере 60 миллиардов евро на 2026–2027 годы — коренным образом меняет ситуацию; такого же мнения придерживаются и украинцы", — отметил Кубилюс.

Видео дня

Он добавил, что до конца года будут выделены все запланированные 28,3 миллиарда евро. Сейчас ЕС готовится направить оставшиеся средства (31,7 миллиарда евро) на нужды обороны в 2027 году.

В 2027 году россияне задействуют около 20 миллионов дронов против Украины

Евросоюз уже разрабатывает график финансирования на 2027 год на сумму 14,4 миллиарда евро. На эти средства планируется закупить беспилотники и боеприпасы. Это позволит начать выделение средств уже с января 2027 года без каких-либо задержек.

В структуре потребностей Украины в вооружении доля беспилотников стремительно растет: в начале 2026 года она составляла 31 %, а в 2027 году достигнет 62 %.

"По прогнозам Украины, в этом году россияне задействуют около 10 миллионов дронов, а в следующем — около 20 миллионов. Украина при поддержке ЕС должна обеспечить соответствующий уровень противодействия. И она его обеспечит", — сказал Кубилюс.

Он подчеркнул необходимость наращивания производства вооружений в ЕС, чтобы поставки состоялись именно в 2027 году, а не в 2028-м или 2029-м.

Поддержка Украины

"Инструмент скоординированной поддержки Украины (ICSUA) поможет Украине сохранить обороноспособность на протяжении всего 2027 года благодаря закупке всего необходимого для её защиты — прежде всего средств ПВО, в частности систем для применения и противодействия беспилотникам, средств радиоэлектронной борьбы, ракет и боеприпасов", — заявил еврокомиссар.

Кроме того, Кубилюс сообщил, что новый Оборонно-промышленный пакт между ЕС и Украиной, а также программа займов SAFE на 21 млрд евро будут способствовать наращиванию европейских производственных мощностей и созданию совместного оборонного потенциала.

Напомним, что Фокус писал, что Россия испытывает реактивный дрон "Герань-6", способный разгоняться до 1000 км/ч. Из-за высокой скорости таких целей дронам-перехватчикам сложно эффективно их уничтожать.

Также мы сообщали, что россияне могут применять новую тактику нанесения ударов с помощью дронов "шахед" по Украине. Особенностью такой тактики является отключение реактивного двигателя беспилотника непосредственно перед ударом.