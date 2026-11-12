"Шахед" может появиться из ниоткуда": "Флеш" рассказал о новой тактике российских ударов

При приближении к цели российские дроны могут отключать реактивный двигатель и продолжать полет бесшумно.

Россияне могут применять новую тактику нанесения ударов с помощью дронов "Шахед" по Украине. Особенностью такой тактики является отключение реактивного двигателя беспилотника непосредственно перед ударом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на беспилотнике, обеспечивающем бесшумный полет. Такого двигателя нет, а вот что есть — это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом", — говорится в сообщении.

"Флеш" отметил, что при приближении к цели российские дроны могут отключать реактивный двигатель и продолжать полет бесшумно. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине.

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"Кроме того, в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути шахида нет препятствий (чтобы наши радиолокационные станции их не засекли). Эти два фактора следует учитывать МВГ и другим. Шахед может появиться из ниоткуда", – добавил Бескрестнов.

Напомним, что "Фокус" писал, что Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему российские войска могут точно поражать украинские мосты ракетами "Искандер", даже когда системы радиоэлектронной борьбы подавляют навигацию над страной.

Кроме того, мы писали, что украинские военные вновь зафиксировали ограничение скорости системы Starshield на уровне 161 км/ч. Зеленский заявил, что из-за этого сложнее перехватывать российские дроны.