РЭБ не спасает: "Искандеры" РФ пробивают защиту и попадают в мосты, "Флеш" объяснил причину

Российские войска могут точно поражать украинские мосты ракетами "Искандер" даже в тех случаях, когда системы радиоэлектронной борьбы подавляют навигацию над страной. Для этого ракеты оснащаются специальными оптическими или радиолокационными головками самонаведения.

Об этом сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов на своём Telegram-канале.

По его словам, в условиях масштабного подавления навигации инерциальная система ракеты не способна обеспечить попадание с точностью до метра. Однако российские военные используют дополнительные средства наведения, чтобы корректировать траекторию боеприпасов.

В частности, на ракетах "Искандер" могут устанавливаться оптические головки наведения 9Э436 или 9Б918, а также дорогостоящие системы с радиолокационным наведением.

Как пояснил Бескрестнов, во время снижения боеголовки в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности. По его результатам система наведения ракеты получает поправку, которая помогает ей точнее поразить цель.

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Ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения важных объектов на расстоянии до 500 км. Балистическая ракета 9М723 использует комбинацию инерциальной навигации, спутниковой системы ГЛОНАСС и терминального наведения, которое помогает корректировать траекторию на заключительном этапе полёта.

По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), для распознавания целей ракета может использовать оптические изображения местности и радиолокационные данные.

Ранее стало известно, что в ходе оборонной выставки EIAS 2026 в египетском Эль-Аламейне Россия представила авиационные боеприпасы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", которые уже использовала для нанесения ударов по Украине. Представитель "Рособоронэкспорта" рассказал о некоторых характеристиках этих разработок.

Также сообщалось об уничтожении украинскими военными российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". По имеющимся данным, он находился на расстоянии более 100 км от государственной границы Украины.