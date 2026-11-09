РЕБ не рятує: "Іскандери" РФ пробивають захист і влучають у мости, "Флеш" пояснив причину

Російські війська можуть точно вражати українські мости ракетами "Іскандер", навіть коли системи радіоелектронної боротьби пригнічують навігацію над країною. Для цього ракети оснащують спеціальними оптичними або радіолокаційними головками самонаведення.

Про це повідомив радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в умовах масштабного придушення навігації інерційна система ракети не здатна забезпечити влучання з точністю до метра. Однак російські військові використовують додаткові засоби наведення, щоб коригувати траєкторію боєприпасів.

Зокрема, на ракетах "Іскандер" можуть встановлювати оптичні головки наведення 9Э436 або 9Б918, а також дорогі системи з радіолокаційним наведенням.

Як пояснив Бескрестнов, під час зниження боєголовки протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості. За його результатами система наведення ракети отримує поправку, що допомагає їй точніше вразити ціль.

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Ракетний комплекс "Іскандер-М" призначений для ураження важливих об'єктів на відстані до 500 км. Балістична ракета 9М723 використовує комбінацію інерціальної навігації, супутникової системи ГЛОНАСС та термінального наведення, яке допомагає коригувати траєкторію на кінцевому етапі польоту.

За даними британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), для розпізнавання цілей ракета може використовувати оптичні зображення місцевості та радіолокаційні дані.

Раніше стало відомо, що під час оборонної виставки EIAS 2026 в єгипетському Ель-Аламейні Росія представила авіаційні боєприпаси С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром", які вже використовувала для ударів по Україні. Представник "Рособоронекспорту" розповів про деякі характеристики цих розробок.

Також повідомлялося про знищення українськими військовими російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1". За наявною інформацією, він перебував на відстані понад 100 км від державного кордону України.