"Шахед" може з"явитися з нізвідки": "Флеш" розповів про нову тактику російських ударів

Під час наближення до цілі російські дрони можуть вимикати реактивний двигун і продовжувати політ без звуку.

Росіяни можуть застосовувати нову тактику ударів дронами "шахед" по Україні. Особливістю такої тактики є відключення реактивного двигуна безпілотника безпосередньо перед ударом. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebok радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Поширюється інформація про додатковий електричний двигун на шахеді для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є – це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом", – йдеться у повідомленні.

"Флеш" зазначив, що під час наближення до цілі російські дрони можуть вимикати реактивний двигун і продовжувати політ без звуку. Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші.

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"Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху шахеда немає перешкод (щоб наші радіолокаційні станції їх не бачили). Ці два фактори слід враховувати МВГ та іншим. Шахед може з’явитися з нізвідки", – додав Бескрестнов.

Нагадаємо, Фокус писав, що Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чому російські війська можуть точно вражати українські мости ракетами "Іскандер", навіть коли системи радіоелектронної боротьби пригнічують навігацію над країною.

А також ми писали, що українські військові знову фіксують ліміт швидкості Starshield на рівні 161 км/год. Зеленський заявив, що через це складніше перехоплювати російські дрони.