Кремль накопичив тисячі крилатих ракет та 700 балістичних: ГУР повідомило про ракетні запаси РФ

Кремль продовжує накопичувати та модернізовувати ракети різних типів. РФ вдалося накопичити близько 700 балістичних ракет та кілька тисяч крилатих ракет.

Російська армія станом на жовтень 2026 року накопичили до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет інших типів. Крім цього, щомісяця Росія випускає понад 200 ракет обох класів.

Про це пише УП із посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Росіяни модернізують свої ракети

Як повідомляють у ГУР, Росія може на місяць виготовляти 110 балістичних ракет. Утримуючи ці темпи, Кремль водночас намагається модернізувати "Іскандер-М". У планах росіян — збільшити дальність польоту цих ракет до 550–700 кілометрів.

Під модернізацію підпадають також і протикорабельні ракети "Онікс", аби підвищити ефективність ударів по наземних цілях.Тепер дальність цих ракет більша, а бойова частина – потужніша.

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Водночас, як зазначають у розвідці, російські заводи фактично перевищують ліміти виробництва крилатих ракет X-101. Саме ці ракети застосовують для масованих комбінованих обстрілів України. Попри шалений темп виробництва, із цими ракетами не все так добре – в X-101 регулярно фіксують технічні дефекти. Одну з проблем виявляли при сходженні ракет з літаків, через це частину нових партій доводилося повертати на заводи для ремонту.

Також у Росії є значні запаси крилатих ракет морського базування "Калібр". Втім, українська ППО досить ефективно з ними справляється. Тому РФ вирішила більшість "Калібрів" наразі не задіювати, а спрямовувати в стратегічний резерв та для оснащення флотів.

Чи змінилась кількість ракет від серпня

За даними УП, у серпні 2026 року запаси ракетного озброєння були орієнтовно такими ж, як і зараз – через два місяці після попередніх підрахунків. Упродовж двох місяців у Росії дещо зменшилась кількість "Іскандерів" у запасі. Крім цього, скоротилося виробництво ракет РМ-48У для комплексу С-400 — з 50 до приблизно 40 одиниць на місяць.

Водночас видання пише, що Кремль досі не зміг розв'язати проблему з неточністю "Кинджалів". Їх випуск призупинили у квітні, а станом на жовтень не відбулося жодних змін.

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