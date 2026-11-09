Ракети для Patriot в Україні будуть ще не скоро: чому виник дефіцит та коли ситуація покращиться

Запаси ракет у Європі для комплексів Patriot значно зменшились.Тому країни неохоче діляться ракетами-перехоплювачами із Україною. Країни ЄС хочуть отримати від Сполучених Штатів Америки надійні гарантії щодо нових поставок, перш ніж ділитися запасами із Україною.

Покращення прогнозують не раніше, ніж через рік, коли Україна отримає ракети-перехоплювачі, виробництво яких замовлене в Європі, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначає агентство, у 2027 та 2028 роках Україна отримає 600 ракет PAC-2, виготовлених у Німеччині. Також, наприкінці жовтня 2026 року було оголошено про укладення нової угоди щодо виробництва ракет PAC-3 у Польщі.

Водночас, агентство зазначає, що обіцянка президента США Дональда Трампа про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів досі не набрала чинності.

Ба більше, наразі не запрацювала програма розробки дешевих систем протиповітряної оборони, про яку в лютому оголосили п’ять європейських країн із найбільшими оборонними бюджетами.

Видео дня

Нагадаємо, нещодавно Німеччина заявила, що наразі можливості постачання систем ППО Patriot Україні вичерпані.

А от ракет Patriot, які витратили США на Близькому Сході, Україні вистачило б на кілька років.