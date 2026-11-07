Німеччина відмовляється передавати Україні системи Patriot: Пісторіус зробив заяву

Можливості Німеччини щодо постачання систем ППО Patriot на даний момент вичерпані. Наразі, на думку міністра оборони, інші країни мають долучитися до зміцнення обороноздатності України.

Німеччина вже поставила Україні декілька американських систем протиповітряної оборони Patriot та певну кількість керованих ракет до них. Про це, як пише німецьке видання Focus, заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

За його словами, всю зброю, яку Бундесвер наразі надає у якості допомоги, на даний момент неможливо замінити.

"Це створило б для нас прогалини, за які ми не можемо нести відповідальність", — зазначив глава оборонного відомства.

Політик наголосив, що тепер іншим державам необхідно активніше долучитися до захисту України від російської агресії. Ця тема, за його словами, буде обговорюватися в середині листопада під час засідання контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн".

Видео дня

Нагадаємо, наприкінці жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет Patriot у модифікації PAC-3 MSE на суму 2,1 мільярда доларів. Угода буде повністю профінансована Канадою, Німеччиною та Норвегією.

До цього Україна місяць чекала, коли глава Пентагону Піт Хегсет підпише рішення про постачання ракет для систем Patriot і NASAMS.

При цьому ракет Patriot, витрачених американською армією на Близькому Сході, Україні вистачило б на кілька років.