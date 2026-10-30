500 ракет Patriot для України: Держдеп США ухвалив важливе рішення

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні засобів протиповітряної оборони на суму 2,1 мільярда доларів.

Йдеться про 500 ракет Patriot у модифікації PAC-3 MSE. Про це в Х повідомив вашингтонський кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.

"Угода буде повністю профінансована союзниками та партнерами — зокрема, Канадою, Німеччиною та Норвегією; кошти американських платників податків не залучатимуться", — написав він. В іншому твіті він уточнив, що фінансування буде здійснено в рамках програми JUMPSTART, а також за рахунок національних коштів, забезпечених кредитом ЄС на підтримку України.

Запропонований пакет також включає запасні частини (як секретні, так і несекретні), матеріально-технічне забезпечення та програмну підтримку, необхідні для підтримання працездатності наявних в України систем Patriot в умовах постійних загроз з повітря. Основним підрядником виступає компанія Lockheed Martin.

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"У Держдепартаменті зазначають, що мета цієї угоди — зміцнення інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони України для захисту від поточних і майбутніх загроз", — додав журналіст.

26 жовтня повідомлялося, що Україна вже майже місяць чекає, коли глава Пентагону Піт Хегсет підпише рішення про постачання ракет для систем Patriot і NASAMS.

В умовах посилення атак РФ на Україну Київ веде переговори одразу з кількома сторонами — зі Сполученими Штатами, європейськими країнами та іншими партнерами, які мають у своєму розпорядженні запаси ракет PAC-2 та PAC-3.

Нагадаємо, що ракет Patriot, витрачених на Близькому Сході, Україні вистачило б на кілька років роботи цих комплексів.

Також повідомлялося, що дефіцит ракет для систем Patriot і THAAD триватиме аж до 2030 року.