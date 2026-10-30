500 ракет Patriot для Украины: Госдеп США принял важное решение

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны на сумму $2,1 миллиарда.

Речь идет о 500 ракетах Patriot в модификации PAC-3 MSE. Об этом в Х сообщил вашингтонский корреспондент Radio Svoboda Алекс Рауфоглу.

"Сделка будет полностью профинансирована союзниками и партнерами — в частности, Канадой, Германией и Норвегией; средства американских налогоплательщиков задействованы не будут", — написал он. В другом твите он уточнил, что финансирование будет осуществлено в рамках программы JUMPSTART, а также национальных средств, обеспеченных кредитом ЕС на поддержку Украины.

Предложенный пакет также включает запасные части (как секретные, так и несекретные), материально-техническое обеспечение и программную поддержку, необходимые для поддержания работоспособности имеющихся у Украины систем Patriot в условиях сохраняющихся угроз с воздуха. Основным подрядчиком выступает компания Lockheed Martin.

Видео дня

"В Госдепартаменте отмечают, что цель данной сделки — укрепление интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины для защиты от текущих и будущих угроз", — добавил журналист.

26 октября сообщалось, что Украина уже почти месяц ждет, когда глава Пентагона Пит Хегсет подпишет решение о поставках ракет для систем Patriot и NASAMS.

В условиях усиливающихся атак РФ по Украине Киев ведет переговоры сразу с несколькими сторонами — с Соединенными Штатами, европейскими странами и другими партнерами, располагающими запасами ракет PAC-2 и PAC-3.

Напомним, ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, Украине хватило бы на несколько лет работы этих комплексов.

Также сообщалось, что дефицит ракет для систем Patriot и THAAD продлится вплоть до 2030 года.