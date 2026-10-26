Один "Шахед" — восемь ракет: Игнат объяснил, почему Украине не хватает Patriot из-за Ближнего Востока

Ракет "Патриот", израсходованных на Ближнем Востоке, хватило бы Украине на несколько лет боевой эксплуатации этих систем. Так считает представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат, который связывает с этим нынешний кризис с перехватчиками.

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил в подкасте РБК-Украина. По его словам, за время полномасштабной войны украинские военные изменили подходы к применению американских комплексов и научились рациональнее расходовать дорогостоящие ракеты.

Одна ракета на одну цель

Игнат рассказал, что украинские расчёты применяют одну ракету против одной цели. На Ближнем Востоке, по его словам, в отдельных случаях могли запускать по восемь перехватчиков одновременно.

Пресс-секретарь пояснил, что у Patriot есть три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной. В автоматическом режиме система может выпустить значительное количество ракет, поэтому без боевого опыта на одну цель могли направить весь пакет из пусковой установки.

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"Из-за отсутствия такого опыта они могли бы выпустить сразу весь пакет противоракетных ракет из пусковой установки в ответ на один "Шахед" или одну баллистическую ракету", — сказал Игнат.

По его оценке, именно из-за этого Украина оказалась в кризисе: "того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы ещё на несколько лет боевого применения систем Patriot".

"Блуждающий" Patriot

По словам Игната, украинский опыт существенно отличается от подходов других стран. В частности, комплекс можно использовать не только со стационарных позиций, но и для засад со сменой местоположения.

"Можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы размещают его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться невредимым", — пояснил он.

В качестве примера возможностей украинских военных Игнат также упомянул случай в Брянской области.

Что известно о поставках ракет для Украины

США поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в месяц, заявил президент Владимир Зеленский. Это примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

Как ранее писал "Фокус", в Украине закончились ракеты-перехватчики для американской системы ПВО Patriot, утверждают инсайдеры. Из-за этого страна стала более уязвимой перед российскими баллистическими атаками.