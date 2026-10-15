У Украины нечем сбивать баллистические ракеты: CNN сообщило о пустых складах для Patriot

В Украине закончились ракеты-перехватчики для американской системы ПВО Patriot, утверждають инсайдеры. Из-за этого страна стала более уязвимой перед российскими баллистическими атаками.

По словам собеседника CNN, "почти все баллистические ракеты из последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия ракет-перехватчиков". Официального подтверждения этой информации в материале CNN не приводится.

Что предшествовало

В ночь на среду российские баллистические ракеты поразили ряд энергетических объектов в Киеве и были нацелены на энергетическую инфраструктуру Харькова. Четыре человека погибли, ещё 22 получили ранения.

По данным Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 14 октября оккупанты РФ, помимо дронов, запустили 39 ракет различных типов (Искандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Оникс) из Курска, Брянска, Воронежской и Ростовской областей РФ. Украинским силам ПВО удалось сбить 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/ "Циркон"/"Оникс", а вот с дронами ситуация значительно лучше: было сбито 115 вражеских БПЛА различных типов, что составляет 90 % от общего количества запущенных противником БПЛА.

Видео дня

Это, вероятно, не первый случай, когда в Украине полностью исчерпались запасы перехватчиков Patriot, отмечает телеканал. Ранее Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что Украине требуется лишь десятая часть ракет-перехватчиков от США, чтобы противостоять российским баллистическим ударам. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о постоянных трудностях с получением дополнительных ракет.

Предпосылки: спор между Киевом и Вашингтоном по поводу ударов по российской энергетике

Эта новость появилась на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном. Два европейских чиновника сообщили CNN, что администрация Трампа на этой неделе предупредила Украину и европейских союзников: США могут приостановить закупки американского оружия европейскими странами для Украины и обмен разведданными, если Киев не прекратит нанесение глубоких ударов по российским энергетическим объектам. По их словам, предупреждения поступили от Госдепартамента и Пентагона. С тех пор Трамп настаивает, что США не прекращали делиться разведданными с Украиной.

Ранее мы писали, что ракеты Patriot, срок службы которых скоро может истечь, остаются в арсеналах двух стран ЕС вместо того, чтобы быть предоставленными Украине.

Кроме того, Фокус сообщал, что США уже израсходовали около 1500 из 2330 своих ракет, тогда как Украине с 2022 года передали около 600 перехватчиков.