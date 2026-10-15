Україні нічим збивати балістику: CNN повідомило про порожні склади для Patriot

В Україні закінчилися ракети-перехоплювачі для американської системи ППО Patriot, стверджують інсайдери. Через це країна стала вразливішою до російських балістичних атак.

За словами співрозмовника CNN, "майже всі балістичні ракети з останнього удару не були перехоплені через відсутність ракет-перехоплювачів". Офіційного підтвердження цієї інформації в матеріалі CNN не наведено.

Що передувало

У ніч на середу російські балістичні ракети вразили низку енергооб'єктів у Києві та були націлені на енергетичну інфраструктуру Харкова. Загинули четверо людей і ще 22 дістали поранень.

За даними Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 14 жовтня окупанти РФ окрім дронів запустили 39 ракет різних типів (Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс) з Курська, Брянська, Воронізької та Ростовської областей РФ. Українським силам ППО вдалось збити 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс, а ось з дронами ситуація значно краща: було збито 115 ворожих БпЛА різних типів, що становить 90% від загальної кількості запущених противником БпЛА.

Видео дня

Це, імовірно, не перший випадок, коли в Україні повністю вичерпалися запаси перехоплювачів Patriot, зазначає телеканал. Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN розповів, що Україна потребує лише десяту частину ракет-перехоплювачів від США, аби протидіяти російським балістичним ударам.Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про постійні труднощі з отриманням додаткових ракет.

Тло: суперечка Києва й Вашингтона через удари по російській енергетиці

Новина з'явилася на тлі напруження між Києвом і Вашингтоном. Двоє європейських посадовців розповіли CNN, що адміністрація Трампа цього тижня попередила Україну та європейських союзників: США можуть призупинити закупівлі американської зброї європейськими країнами для України й обмін розвідданими, якщо Київ не припинить глибокі удари по російських енергетичних об'єктах. За їхніми словами, попередження надійшли від Держдепартаменту й Пентагону. Трамп відтоді наполягає, що США не припиняли ділитися розвідданими з Україною.

Раніше ми писали, що ракети Patriot, які скоро можуть втратити термін служби, залишаються в арсеналах двох країн ЄС замість допомоги Україні.

Також Фокус повідомляв, що США вже витратили близько 1500 із 2330 своїх ракет, тоді як Україні з 2022 року передали близько 600 перехоплювачів.