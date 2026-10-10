Сотні ракет Patriot можуть втратити термін служби, але Україні їх не віддають, — The Telegraph

Ракети Patriot, які скоро можуть втратити термін служби, залишаються в арсеналах двох країн ЄС замість допомоги Україні.

Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, термін придатності яких добігає кінця. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За інформацією журналістів, влада Греції та Іспанії відхилила заклики з боку НАТО та Євросоюзу поділитися частиною своїх запасів. Обидві країни мають одні з найбільших у Європі арсеналів перехоплювачів Patriot, і у значної частини цих ракет незабаром спливає термін придатності. Зокрема, за даними джерел, лише у Греції налічується близько 200 таких боєприпасів.

Представники європейських структур та Північноатлантичного альянсу намагалися переконати Афіни та Мадрид передати ці ракети Києву перед початком зимового періоду, але отримали відмову.

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Як пише The Telegraph, європейські посадовці все ще намагаються знайти спосіб переконати обидві країни поділитися запасами. Один із дипломатичних співрозмовників видання пояснив підхід до переговорів так: "Як ми можемо допомогти вам ухвалити це рішення?"

Видання також навело слова високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яка порушувала питання ракет під час зустрічі в Ірландії.

"Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні", — сказала Каллас, за даними The Telegraph.

Чому ракети наближаються до завершення терміну служби

Ракети-перехоплювачі, як і інші види озброєння, мають визначений термін служби, протягом якого виробник гарантує їхню надійність.

Втім, технічний стан ракет-перехоплювачів до систем ППО після завершення їхнього гарантійного терміну не означає, що боєприпаси автоматично стають непридатними. Про це розповів фахівець із ракетного озброєння Університету Осло Фабіан Гоффман у коментарі для The Telegraph.

За словами експерта, виробники встановлюють визначений термін служби, протягом якого гарантують повну надійність. Однак після його завершення ракети можуть пройти процедуру повторної сертифікації.

Як перевіряють ракети з терміном придатності, що спливає:

оцінка стану: фахівці ретельно перевіряють технічний стан ракети та визначають можливість її подальшої безпечної експлуатації;

фахівці ретельно перевіряють технічний стан ракети та визначають можливість її подальшої безпечної експлуатації; заміна компонентів: за потреби спеціалісти оновлюють ключові складові, зокрема акумуляторні батареї чи ракетні двигуни;

за потреби спеціалісти оновлюють ключові складові, зокрема акумуляторні батареї чи ракетні двигуни; обслуговування: перед передаванням таких боєприпасів обов'язково проводиться повний комплекс робіт для оцінки потреби в додатковому технічному обслуговуванні.

Скільки ракет Patriot потрібно Україні на зиму

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібно від 300 до 360 ракет для систем Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону в зимовий період 2026–2027 років.

"Я хотів знайти 300 ракет для Patriot на зимовий пакет. Запит від наших Повітряних сил — 360. Але коли виробляють 600 на рік, 360 — це непросто", — заявляв Зеленський під час спілкування з журналістами 23 серпня.

За його словами, обмежені обсяги виробництва ускладнюють отримання необхідної кількості перехоплювачів. Україна продовжує переговори з партнерами щодо додаткових постачань.

Зеленський також повідомляв про домовленість із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо постачання 600 ракет PAC-2 у 2027–2028 роках. Однак ці поставки заплановані на наступні роки й не розв'язують усіх нагальних потреб української ППО перед найближчою зимою.

Контекст та потреби України

Питання постачання додаткових зенітних ракет є критично важливим на тлі очікувань чергової масованої кампанії ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Так, Росія готується до масованих обстрілів енергетичних об'єктів України, плануючи застосовувати тисячі ракет, безпілотників та бомб, під ударами яких можуть опинитися ТЕС, ГЕС та об'єкти атомної генерації.

Як зазначає The Telegraph, 95% ракет Patriot Україна отримує за програмою НАТО, самостійно фінансуючи закупівлі через США. Водночас через напружену ситуацію в інших регіонах світу у США виник власний дефіцит таких перехоплювачів, через що європейські запаси з ракетами, термін дії яких спливає, розглядалися як додатковий ресурс для посилення української ППО.

Нагадаємо, Польща посилює протиповітряну оборону поблизу кордону з Україною, а тому розміщує батарею Patriot у Люблінському воєводстві. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш також анонсував новий підрозділ у складі 18-ї механізованої дивізії, який займатиметься дронами. Окрему увагу влада планує приділити обороні Люблінського та Підкарпатського воєводств на тлі повітряних загроз, пов’язаних із війною Росії проти України.

Також Фокус писав, що США вже витратили близько 1500 із 2330 своїх ракет, тоді як Україні з 2022 року передали близько 600 перехоплювачів. На тлі дефіциту країни НАТО очікують нарощування виробництва Patriot, зокрема запуску нового заводу в Німеччині.