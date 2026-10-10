Сотни ракет Patriot могут выйти из строя, но Украине их не отдают, — The Telegraph

Ракеты Patriot, срок службы которых скоро может истечь, остаются в арсеналах двух стран ЕС вместо того, чтобы оказать помощь Украине.

Греция и Испания отказались передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, срок годности которых подходит к концу. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По информации журналистов, власти Греции и Испании отклонили призывы со стороны НАТО и Евросоюза поделиться частью своих запасов. Обе страны обладают одними из крупнейших в Европе арсеналов ракет-перехватчиков Patriot, и у значительной части этих ракет вскоре истекает срок годности. В частности, по данным источников, только в Греции насчитывается около 200 таких боеприпасов.

Представители европейских структур и Североатлантического альянса пытались убедить Афины и Мадрид передать эти ракеты Киеву до начала зимнего периода, но получили отказ.

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Как пишет The Telegraph, европейские чиновники по-прежнему пытаются найти способ убедить обе страны поделиться запасами. Один из дипломатических собеседников издания объяснил подход к переговорам следующим образом: "Как мы можем помочь вам принять это решение?"

Издание также привело слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая подняла вопрос о ракетах во время встречи в Ирландии.

"Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине", — сказала Каллас, как сообщает The Telegraph.

Почему срок службы ракет подходит к концу

Ракеты-перехватчики, как и другие виды вооружения, имеют определённый срок службы, в течение которого производитель гарантирует их надёжность.

Впрочем, техническое состояние ракет-перехватчиков в системах ПВО по истечении их гарантийного срока не означает, что боеприпасы автоматически становятся непригодными. Об этом рассказал специалист по ракетному вооружению Университета Осло Фабиан Гоффман в комментарии для The Telegraph.

По словам эксперта, производители устанавливают определённый срок службы, в течение которого гарантируют полную надёжность. Однако по истечении этого срока ракеты могут пройти процедуру повторной сертификации.

Как проверяют ракеты с истекающим сроком годности:

оценка состояния: специалисты тщательно проверяют техническое состояние ракеты и определяют возможность её дальнейшей безопасной эксплуатации;

специалисты тщательно проверяют техническое состояние ракеты и определяют возможность её дальнейшей безопасной эксплуатации; замена компонентов: при необходимости специалисты обновляют ключевые узлы, в частности аккумуляторные батареи или ракетные двигатели;

при необходимости специалисты обновляют ключевые узлы, в частности аккумуляторные батареи или ракетные двигатели; обслуживание: перед передачей таких боеприпасов обязательно проводится полный комплекс работ для оценки необходимости дополнительного технического обслуживания.

Сколько ракет Patriot нужно Украине на зиму

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине потребуется от 300 до 360 ракет для систем Patriot, чтобы укрепить противовоздушную оборону в зимний период 2026–2027 годов.

"Я хотел найти 300 ракет для Patriot в рамках зимнего пакета. Запрос от наших Воздушных сил — 360. Но когда производят 600 в год, 360 — это непросто", — заявил Зеленский во время общения с журналистами 23 августа.

По его словам, ограниченные объемы производства затрудняют получение необходимого количества перехватчиков. Украина продолжает переговоры с партнерами о дополнительных поставках.

Зеленский также сообщил о договоренности с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о поставке 600 ракет PAC-2 в 2027–2028 годах. Однако эти поставки запланированы на последующие годы и не решают всех насущных потребностей украинской ПВО перед предстоящей зимой.

Контекст и потребности Украины

Вопрос о поставках дополнительных зенитных ракет имеет критически важное значение на фоне ожиданий очередной массированной кампании ударов России по критически важной инфраструктуре Украины. Так, Россия готовится к массированным обстрелам энергетических объектов Украины, планируя применить тысячи ракет, беспилотников и бомб, под ударами которых могут оказаться ТЭС, ГЭС и объекты атомной генерации.

Как отмечает The Telegraph, 95 % ракет Patriot Украина получает в рамках программы НАТО, самостоятельно финансируя закупки через США. В то же время из-за напряженной ситуации в других регионах мира в США возник собственный дефицит таких перехватчиков, из-за чего европейские запасы ракет, срок годности которых истекает, рассматривались как дополнительный ресурс для укрепления украинской ПВО.

Напомним, Польша усиливает противовоздушную оборону вблизи границы с Украиной и в связи с этим размещает батарею Patriot в Люблинском воеводстве. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также анонсировал новое подразделение в составе 18-й механизированной дивизии, которое будет заниматься дронами. Особое внимание власти планируют уделить обороне Люблинского и Подкарпатского воеводств на фоне воздушных угроз, связанных с войной России против Украины.

Также "Фокус" писал, что США уже израсходовали около 1500 из 2330 своих ракет, тогда как Украине с 2022 года передали около 600 перехватчиков. На фоне дефицита страны НАТО ожидают наращивания производства Patriot, в частности запуска нового завода в Германии.