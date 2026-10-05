Польша переместила батарею Patriot под Люблин: как готовятся к нападению РФ (видео)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о новой оборонной архитектуре, которую планируется внедрить в связи с угрозой нападения РФ на западной границе. В частности, в Люблинском воеводстве укрепят систему противовоздушной обороны с помощью установок Patriot. Кроме того, недалеко от границы появится новое подразделение в составе 18-й механизированной дивизии. Каковы планы Польши по защите границы от атак РФ и упомянули ли о возможности закрытия воздушного пространства также над Украиной?

Заявление Косиняка-Камиша прозвучало во время пресс-конференции в городе Свидник (Świdnik) рядом с Люблинским аэропортом, сообщило медиа Radio Lublin. Выяснилось, что помимо Patriot, в Люблинском воеводстве появится подразделение, которое будет заниматься дронами. Кроме того, улучшится ситуация с танками Abrams, которые базируются недалеко от границы. Отдельно подчеркивается приоритет оборонных инвестиций в два ключевых воеводства — Люблинское и Подкарпатское, чтобы местное население было в безопасности.

Польша и угрозы со стороны РФ — Косиняк-Камыш о системе Patriot под Люблином

В рамках новой концепции обороны правительство Польши планирует развивать подразделения 18-й механизированной дивизии, авиационной академии в Демблине (Dęblin) и вертолетной базы в аэропорту Свидник, заявил министр. При этом отмечается особый опыт Люблинского и Подкарпатского воеводств, которые регулярно реагируют на воздушные угрозы со стороны РФ в Украине и умеют своевременно запускать систему оповещения.

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"Воеводства обладают наибольшим опытом в вопросах оповещения и угроз. Такие ситуации требуют социальной устойчивости и сотрудничества, в частности со стороны местных и военных властей", — сказал чиновник.

Косиняк-Камыш кратко перечислил несколько мер, которые укрепят систему обороны в Люблинском воеводстве. Прежде всего, появится новая батарея Patriot, и это будет "первый случай развертывания польских "Патриотов" в Люблинском районе". Цель этой меры — защита воздушного пространства вокруг аэропорта в Свиднике и обеспечение безопасности гражданского воздушного движения. Также уточнялось, что состоится ротация: в декабре 2026 года из Польши уедут нидерландские военные со своими системами ПВО, вместо них поставят ЗРК от других союзников, а Польша "спокойно сможет использовать наши здесь, в Люблине".

Другие оборонительные меры — сформировать новую 18-ю моторизованную бригаду 18-й механизированной дивизии, которая будет базироваться в населённых пунктах Ополе-Любельское (Opole Lubelskie) и Понятове (Poniatowa), а также вблизи Билгорая (Biłgoraj). Кроме того, в населённом пункте Лукове (Łukowa) появится подразделение, которое будет заниматься БПЛА. Дополнительные улучшения — это расширение на несколько гектаров Демблинской Воздушной академии в Собешине (Sobieszyn), инвестиции в населенном пункте Красник (Kraśnik), где базируются танки Abrams. Также в 2028 году на Люблинском аэродроме будут базироваться ударные вертолёты AH-64E Apache, которые поступят в Польшу.

"Беспилотные войска — это прекрасная возможность, ведь они представляют собой чрезвычайно современную силу. Конфликт в Украине показал, насколько важно это формирование и направление, которое приняла обычная война. И для меня это хорошая новость, что это именно тот тип военных, ведь это будущее", — подытожил министр.

Указанные чиновником военные объекты можно найти на Google maps. Видим, что пока идет речь об укреплении границы с Украиной: защищаются от воздушных угроз во время ударов РФ по украинцам, а не от вероятной агрессии из Беларуси или Калининграда.

Польша и угрозы РФ — военные объекты в Люблинском и Подкарпатском воєводствах Фото: Google Maps

Польша и угрозы РФ — что известно

В июле 2026 года польские военные эксперты говорили о наличии ЗРК Patriot в Люблинском воеводстве. Информация появилась после того, как на территорию страны залетела ракета Х-101 РФ и долетела чуть ли не до Варшавы, пока не упала в поле. Бывший руководитель разведывательного управления вооружённых сил Польши полковник Анджей Дерлатка ответил на вопрос об инциденте с российской ракетой: он заявил, что она находилась в поле зрения комплекса ПВО, и риторически поинтересовался, по каким соображениям её не сбили.

Отметим, что в сентябре стало известно о планах Польши построить на своей территории завод по производству ракет Patriot. Польские СМИ сообщили, что продукция этого завода может удовлетворить потребности Украины в средствах противоракетной обороны.

Напоминаем, что 5 октября в СМИ Bloomberg появилась статья, в которой речь шла о планах НАТО по отражению возможного нападения РФ на страны Балтии и Польшу.