Х-101 в Польше: под Люблином стоит система Patriot, которая не сбила ракету РФ, — разведчик

Бывший руководитель разведывательного управления вооружённых сил Польши полковник Анджей Дерлатка рассказал, что под Люблином дислоцирован зенитно-ракетный комплекс Patriot, который должен был сбить российскую ракету Х-101, но не сделал этого. Возможная причина такого решения — страх польских властей и неготовность принимать решения. Как польские вооружённые силы должны были противодействовать российской угрозе и может ли идти речь о преднамеренной провокации РФ против военного предприятия, расположенного в 30 км от точки попадания?

Разведчик прокомментировал взрыв ракеты в Польше в эфире СМИ Wirtualna Polska, говорится в материале на портале Wiadomosci. Как пояснил Дерлатка, система ПВО должна была обезвредить средство поражения в тот момент, когда оно находилось высоко в воздухе. При этом в зоне удара находилась установка Patriot с ракетами, способными сбить Х-101. Разведчик назвал несколько причин, по которым этого не произошло. Среди них — юридические проблемы, поскольку Польша находится в мирное время и поэтому "мы не можем использовать оружие против летающих объектов из России". В то же время ранее польские военные уже сбивали российский дрон, и то же самое начала делать Румыния несколько дней назад, отметил он. Бывший разведчик подытожил, что со стороны польских властей может идти речь о нерешительности и неготовности принимать такие вызовы.

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Ведущий поинтересовался, "не проспали ли польские власти". Дерлатка не подтвердил этот тезис, но всё же ракритиковал Варшаву, а также военных.

"Это недостаток решимости. Страх принимать решения, страх последствий. Этого нельзя допустить. Мне кажется, что здесь не хватает воли со стороны военных, потому что я знаю военных, и они знают, что нужно делать в такой ситуации. Однако это вопрос отсутствия решимости", — отметил он.

В частности, бывший разведчик пояснил, что население следует предупреждать об угрозе с воздуха, как это делает Украина, и тогда можно сбивать российские средства поражения. Кроме того, он ответил на вопрос, не могла ли это быть та самая российская провокация, о которой говорили несколько недель назад. По мнению Дерлатка, это не так. С другой стороны, разведчик напомнил, что рядом с точкой попадания под Люблином находится город Красник, в котором строятся военные предприятия.

"Возможно, это были преднамеренные действия россиян, чтобы показать, что они недовольны расширением польской оборонной промышленности в Краснике. Возможно, именно этого они и добивались. Возможно, в этой ракете произошла техническая ошибка, в результате которой координаты были каким-то образом изменены или сфальсифицированы в системе наведения ракеты. Независимо от того, была ли это техническая ошибка или преднамеренный поступок, такую ракету следует нейтрализовать", — прозвучало в эфире.

Взрыв ракеты в Польше — место падения возле поселка Тарнава-Колония 30 июля Фото: Google Maps

Взрыв ракеты в Польше — что произошло 30 июля

Отметим, что в ночь на 30 июля Вооруженные силы РФ провели массированный обстрел Украины, в ходе которого под удар попали Киев, Кривой Рог, Житомирская и Винницкая области, а также Львов. Польские вооруженные силы сообщили, что на территорию страны залетел неизвестный объект, который планировали сбить F-16, но он исчез над сельской местностью. Позже СМИ и жители Люблинского воеводства заявили, что слышали громкий взрыв, от которого в некоторых населенных пунктах трясло дома.

Выяснилось, что на территорию Польши попала российская ракета, предположительно Х-101, которая взорвалась на поле возле посёлка Тарнава-Колония (расстояние до границы Волынской области — около 90 км). На фото с места событий — воронка диаметром 10 м и глубиной около 5 м.

Напоминаем, что днём 30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на вопрос, была ли ракета, упавшая в Люблинское воеводство, запущена намеренно и почему её не сбили.