"Чрезвычайно тяжелая ночь": в Польше объяснили, почему их ПВО не сбила российскую ракету

Польша могла бы сбить российскую крылатую ракету, если бы она продолжила полет. По словам премьер-министра Дональда Туска, военные были готовы применить средства ПВО, однако в этом не возникло необходимости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные сбили бы российскую крылатую ракету, если бы она продолжила свой полет.

По словам главы польского правительства, военные были готовы к такому развитию событий, однако применять силы противовоздушной обороны не пришлось.

"Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", — заявил Туск.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в X сообщил, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь" из-за массированной воздушной атаки России на Украину.

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По его словам, в течение ночи в усиленном режиме работали польские силы ПВО, системы наблюдения и обнаружения угроз. Министр поблагодарил начальника Генерального штаба генерала Иренеуша Новачка, оперативное командование и все службы, которые координировали действия, следили за обстановкой в воздухе, анализировали ситуацию и реагировали на события над Украиной и в польском воздушном пространстве.

Косиняк-Камыш также отметил, что информация о ситуации непрерывно передавалась между соответствующими службами и доводилась до сведения высшего руководства страны.

Кроме того, польские службы продолжают выяснять, какой именно объект упал вблизи населённого пункта Тарнава-Колония.

Как говорится в сообщении Оперативного командования Вооружённых сил Польши, после обнаружения активности российской стратегической авиации страна привела силы ПВО в повышенную боевую готовность. Для защиты воздушного пространства были задействованы дежурная пара истребителей, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и радиолокационные системы.

В командовании сообщили, что радары зафиксировали несколько десятков ракет над западной Украиной, которые ввиду направления полёта могли представлять потенциальную угрозу для польского воздушного пространства. Один из таких объектов приблизился к польской границе примерно на 5 километров, но впоследствии изменил курс и улетел на восток.

Кроме того, в 3:40 в воздушном пространстве Польши был обнаружен неизвестный объект. Для его перехвата в воздух поднялся истребитель F-16, однако ещё до идентификации объект исчез с радаров. После этого в район направили вертолёт Ми-24, который определил вероятное место падения объекта вблизи населённого пункта Тарнава-Колония. Туда также прибыли поисково-спасательная группа и другие службы.

Ракета РФ попала на территорию Польши 30 июля — что об этом известно

Напомним, что утром 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в польском городе Люблине объявили воздушную тревогу, а польские военные подняли в небо истребители и самолеты раннего предупреждения. По данным Воздушных сил Украины, одна из российских крылатых ракет двигалась в направлении Волыни и польской границы, после чего исчезла с радаров.

Впоследствии стало известно, что в селе Тарнава-Колония Люблинского воеводства после ночной атаки РФ на Украину обнаружили воронку диаметром около 10 метров и металлические обломки.

Также Фокус сообщал, что, по предварительным данным польской стороны, в Люблинском воеводстве могла упасть российская крылатая ракета Х-101, которая во время массированной атаки РФ на Украину пересекла воздушное пространство Польши. Окончательно подтвердить тип ракеты смогут после завершения работы саперов и экспертов, которые обследуют место её вероятного падения.