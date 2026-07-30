"Надзвичайно важка ніч": у Польщі пояснили, чому їхня ППО не збила російську ракету

Польща могла збити російську крилату ракету, якби вона продовжила політ. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, військові були готові застосувати засоби ППО, однак у цьому не виникло потреби.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові збили б російську крилату ракету, якби вона продовжила свій політ.

За словами глави польського уряду, військові були готові до такого розвитку подій, однак застосовувати сили протиповітряної оборони не довелося.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", – заявив Туск.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці у X повідомив, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч" через масовану повітряну атаку Росії по Україні.

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За його словами, упродовж ночі в посиленому режимі працювали польські сили ППО, системи спостереження та виявлення загроз. Міністр подякував начальнику Генерального штабу генералу Іренеушу Новачку, оперативному командуванню та всім службам, які координували дії, спостерігали за повітряною обстановкою, аналізували ситуацію та реагували на події над Україною і в польському повітряному просторі.

Косіняк-Камиш також зазначив, що інформація про ситуацію безперервно передавалася між відповідними службами та доповідалася найвищому керівництву країни.

Окрім цього, польські служби продовжують з'ясовувати, який саме об'єкт упав поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія.

Як йдеться у дописі Оперативного командування Збройних сил Польщі, після виявлення активності російської стратегічної авіації країна привела у підвищену бойову готовність сили ППО. Для захисту повітряного простору були залучені чергова пара винищувачів, літак дальнього радіолокаційного виявлення та радіолокаційні системи.

У командуванні повідомили, що радари зафіксували кілька десятків ракет над західною Україною, які через напрямок польоту могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору. Один із таких об'єктів наблизився до польського кордону приблизно на 5 кілометрів, але згодом змінив курс і полетів на схід.

Крім того, о 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об'єкт. Для його перехоплення в повітря підняли винищувач F-16, однак ще до ідентифікації об'єкт зник із радарів. Після цього до району направили гелікоптер Мі-24, який визначив ймовірне місце падіння об'єкта поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія. Туди також прибули пошуково-рятувальна група та інші служби.

Ракета РФ залетіла до Польщі 30 липня — що про це відомо

Нагадаємо, що вранці 30 липня під час масованої російської атаки на Україну в польському місті Любліні оголосили повітряну тривогу, а польські військові підняли в небо винищувачі та літаки раннього попередження. За даними Повітряних сил України, одна з російських крилатих ракет рухалася у напрямку Волині та польського кордону, після чого зникла з радарів.

Згодом стало відомо, що в селі Тарнава-Колонія Люблінського воєводства після нічної атаки РФ по Україні виявили вирву діаметром близько 10 метрів і металеві уламки.

Також Фокус писав, що, за попередніми даними польської сторони, у Люблінському воєводстві могла впасти російська крилата ракета Х-101, яка під час масованої атаки РФ по Україні перетнула повітряний простір Польщі. Остаточно підтвердити тип ракети мають після завершення роботи саперів та експертів, які обстежують місце її ймовірного падіння.