Під час атаки на Україну до Польщі залетіла російська ракета Х-101: з'явилися кадри удару

У Люблінському воєводстві Польщі, ймовірно, впала російська крилата ракета Х-101, яка під час масованої нічної атаки РФ по Україні перетнула польський повітряний простір. Наразі місце падіння обстежують польські військові, сапери та спецслужби, а офіційне розслідування триває.

Як пише видання Wirtualna Polska, посилаючись на польського урядовця, попередні дані свідчать, що виявлений об'єкт є саме російською крилатою ракетою Х-101. За словами співрозмовника журналістів, остаточні висновки зроблять після завершення роботи саперів та експертів.

За інформацією видання, інцидент стався поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. Ще до офіційних повідомлень аналітики, які відстежують російські повітряні атаки на Україну, звернули увагу, що одна з крилатих ракет Х-101, ймовірно, відхилилася від маршруту та увійшла до повітряного простору Польщі.

Зокрема, вночі жителів багатьох районів Люблінського воєводства розбудили сирени повітряної тривоги. Тоді ж польські військові повідомили, що близько 03:40 радари зафіксували невідомий повітряний об'єкт, який рухався у західному напрямку після перетину державного кордону.

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Для його перехоплення в повітря підняли черговий винищувач F-16. Однак уже через шість хвилин, о 03:46, об'єкт зник із радарі.

Після цього до району, де востаннє зафіксували ціль, направили військовий гелікоптер Мі-24. Під час обстеження місцевості екіпаж визначив ймовірне місце падіння на відкритій території неподалік Тарнави-Колонії.

Наслідки удару ракети РФ у Польщі Фото: Telegram

Крім того, близько п'ятої години ранку правоохоронці виявили приблизно за два кілометри від найближчих будинків кратер довжиною близько десяти метрів і уламки невідомого об'єкта. Зараз на місці працюють сапери, контртерористичні підрозділи поліції, військова поліція та співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Саме вони мають встановити походження ракети та всі обставини її падіння.

Згодом інформацію про те, що російська крилата ракета Х-101 перетнула повітряний простір Польщі, підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У дописі в соцмережі X він зазначив, що це сталося під час одного з наймасштабніших російських ударів по Україні.

За словами глави українського МЗС, у ніч проти 30 липня Росія випустила по Україні 74 ракети, значна частина яких була балістичними, а також сотні ударних безпілотників. У публікаці він зазначив, що проникнення російської ракети до повітряного простору Польщі вкотре доводить: посилення української системи протиповітряної оборони є питанням безпеки не лише України, а й усієї Європи та країн НАТО.

"Російське вторгнення ракети в Польщу також нагадує, що для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй. Усі інші розбіжності мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни. Нашим головним пріоритетом має стати наша спільна безпека", — написав він.

Водночас міністр повідомив й про важкі наслідки нічної атаки. Так, у Дніпропетровській області ракета влучила у житловий будинок, де загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей рятувальникам вдалося дістати живими з-під завалів.

Серйозних руйнувань зазнав і Львів, де ракета пошкодила житлові будинки, два дитячі садки та школу. Постраждалі також є в Києві, Полтаві, Харкові, Миколаєві, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях. За попередньою інформацією, внаслідок масованого удару Росії загинули щонайменше вісім людей, ще десятки отримали поранення.

"Ми закликаємо до потужних міжнародних реакцій, посиленої підтримки України та більшого тиску на агресора. Вартість продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати вартість її завершення", — зауважив посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та дронами. У Дніпропетровській області ракета влучила в будинок багатодітної родини, а у Львові пошкоджено житлові будинки, школу та дитячі садки. Також є загиблі, поранені та руйнування в Києві, Київській області й інших регіонах.

Раніше Фокус писав, що румунська армія витратила близько 1,5 мільйона євро лише за три дні на знищення трьох російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни. Основна частина витрат припала на застосування винищувачів F-16 та дорогих ракет класу AIM-9X